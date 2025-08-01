山姆之子︱孤兒身世產厭女情結　連環謀殺專揀車震男女零距離連射

Netflix奇案紀錄片《與殺人魔對話》系列推出最新一輯《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》（Conversations With a Killer：The Son of Sam Tapes），還原1976年至1977年間發生於美國紐約的連環謀殺案，聚焦於自稱「山姆之子」的殺人犯David Berkowitz，並透過服刑期間接受記者超過200小時的訪問錄音，由童年成長、連環作案及被捕落幕，重組當年令紐約人心惶惶的兇手一生。

《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》聚焦於自稱「山姆之子」的殺人犯David Berkowitz，透過超過200小時訪問錄音，重組他由童年成長、連環作案及被捕落幕的過程。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

孤兒身世產生厭女情結

1953年，David Berkowitz於美國紐約出生，然而誕生三日後便遭生父母棄養成為孤兒，及後被猶太家庭Berkowitz夫婦收養，在一個充滿愛護與關懷的家庭成長。David Berkowitz就讀小學時，養父有一日突然告知他作為養子的真實身份，更表示其生母因分娩而死亡，消息晴天霹靂下讓David性情大變、出現反社會人格，一直自責令母親難產而死，對養父母態度亦180度逆轉，然而David一直壓抑情緒，並未在公眾場合表現出來。

David Berkowitz於美國紐約出生，誕生三日後便遭生父母棄養成為孤兒，及後被猶太家庭Berkowitz夫婦收養。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz突然得知作為養子的真實身份，生母更因分娩而死亡，消息晴天霹靂下令他性情大變、出現反社會人格。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz長大成人後，於1971年毅然參軍，渴望成為陸軍士兵參與越戰，一嘗殺人的滋味。豈料軍方將David派遣至南北韓邊境「非軍事區」駐守，期間完全沒有參戰任務，每日百無聊賴地駐紥，並沉醉於喝酒、吸毒與性工作者之間，直至1974年退役返回美國。David Berkowitz回國後，與主流前軍人一樣面對與社會脫節、難以融入的問題，更發現養母離世、養父再婚，自己孤身一人的情況，因此開始尋找自己的生父，卻發現生父母竟然都在生，而且自己更有一位同母異父的妹妹，但亦發現自己當年被遺棄的原因——已婚生父當年因為婚外情誕下自己，David將事情歸疚於生母身上，認為在車中與男性「車震」的女性不負責任，因此產生厭女情結。

David Berkowitz長大成人後，於1971年毅然參軍，渴望成為陸軍士兵參與越戰，一嘗殺人的滋味。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz成年後發現生父母竟然都在生，而且自己更有一位同母異父的妹妹。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz產生厭女情結後，將對生母遺棄自己的仇恨，投射到當時正值「的士高狂熱」年代沉迷狂歡夜歸的少女身上。同時，David Berkowitz沉迷閱讀英國著名連環殺手「開膛手傑克」的相關書籍，更觀看不少殺手電影，將自己渴望殺死女性的慾望，合理化為伸張正義、阻止他們草率誕下嬰兒並棄養。

David Berkowitz產生厭女情結後，將對生母遺棄自己的仇恨，投射到當時正值「的士高狂熱」年代沉迷狂歡夜歸的少女身上。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

馬田史高西斯名作《的士司機》產強烈共鳴 導演客串對白啟發用.44大口徑手槍

David Berkowitz於1975年首次犯案，當時他在凌晨時分以利刀襲擊一位14歲夜歸少女，在少女身上捅刺六下、卻因少女身披厚外套而失敗，最後逃離現場。David作案失敗後，不斷檢討自己的殺人方法，剛好馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導名作《的士司機》（Taxi Driver）於1976年上映，劇情以紐約作為背景、一位退役軍人決定以暴力伸張正義、駕駛的士在大街小巷尋找對象。

馬田史高西斯名作《的士司機》於1976年上映，劇情以紐約作為背景、一位退役軍人決定以暴力伸張正義、駕駛的士在大街小巷尋找對象。。（《的士司機》電影劇照）

David Berkowitz觀看《的士司機》後產生強烈共鳴，加上受馬田史高西斯客串「戴綠帽男」的對白：「你知道.44密林子彈打在女人面上效果會怎樣嗎？」啟發，因此在一趟到德州的旅程中，在當鋪裡購買一枝.44口徑左輪手槍，該手槍成為他連環謀殺案中的關鍵連繫。David Berkowitz更坦誠曾一度模仿《的士司機》劇情，帶同左輪手槍租用一輛紐約的士，每晚在街頭「巡邏」尋找殺害目標！

David Berkowitz觀看《的士司機》後產生強烈共鳴。（《的士司機》電影劇照）

David Berkowitz受馬田史高西斯客串「戴綠帽男」時一句對白：「你知道.44密林子彈打在女人面上效果會怎樣嗎？」啟發，使用該口徑手槍。（《的士司機》電影劇照）

David Berkowitz更坦誠曾一度模仿《的士司機》劇情，帶同左輪手槍租用一輛紐約的士，每晚在街頭「巡邏」尋找殺害目標！（《的士司機》電影劇照）

由1976年起，David Berkowitz在兩年內連環作案六次，每次均以車廂中「車震」親密男女或夜歸少女為目標，往往「零」距離（Point Black Rage）連發多槍，期間殺害六名受害者、七位生還受害者則在中槍後癱瘓、失明。David Berkowitz每次作案均使用.44大口徑左輪手槍，因為殺傷力甚大被稱為「為殺人而製造的手槍」，比一般通用.38口徑子彈大近一倍，而且該款手槍在全國僅有28000枝，令作案數次後成為警方比對彈頭彈道分析下連擊的關鍵證據。

David Berkowitz在兩年內連環作案六次，每次均以車廂中「車震」親密男女或夜歸少女為目標，往往「零」距離連發多槍。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz起初被報章稱為「.44左輪殺手」，但一次作案後向警方及專欄記者寄信，表示自己「我將會歸來」「我會繼續犯案！」，信件結尾則署名為「山姆之子」，因此往後亦被稱為「山姆之子」。David Berkowitz獲得公眾關注後，作案地區更由皇后區轉移至較中產高尚的布魯克林區，當時引起全城震怒，警方成立的專案小組更加強搜捕。David Berkowitz犯下第六宗謀殺案時，一位深夜放狗的女士曾與他擦肩而過，發現自己被跟蹤迅速逃回家中，分鐘後便聽到槍聲，然而她印象中兇手所駕駛的車輛被警察抄牌，警方亦憑此線索鎖定David Berkowitz，並在監視後成功令他落網。

David Berkowitz曾向警方及專欄記者寄信，署名為「山姆之子」，因此往後亦被稱為「山姆之子」。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz於1977年落網。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz落網一刻，曾囂張地對拘捕警察表示：「你捉到我了，為甚麼要花這麼久？」更在傳媒追訪攝影時，面露笑容、引起公憤！David Berkowitz在審訊時被傳媒大肆報道，成為紐約城中最大話題，他一共被起訴六項謀殺罪、七項意圖謀殺罪，David更於庭上直接認罪，最終每項罪名被判25年監禁，刑期總共過百年，最終裁定同期執行，有機會在刑滿後獲釋。

David Berkowitz落網後面露笑容。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz落網後面露笑容。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

David Berkowitz被起訴六項謀殺罪、七項意圖謀殺罪。（《與殺人魔對話：山姆之子絕密錄音》節目劇照）

然而在David Berkowitz定罪後，他開始表演作精神病患，一度嘗試脫罪，更宣稱自己僅為為謀殺執行者，一直受主腦「山姆」操控，更透過名為山姆的鄰居所飼養的狗隻向他下達指令。