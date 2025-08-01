《沙灘拯救隊》彭美拉傳與里安納遜譜黃昏戀　棄性感形象回歸自然

現年58歲的一代性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）憑《沙灘拯救隊》（Baywatch）而爆紅，其後多次登上《花花公子》封面，更因與首任丈夫樂隊Mötley Crüe鼓手Tommy Lee的性愛片段而轟動一時，是荷里活的性感標誌。近年甚少作幕前演出的彭美拉最近與里安納遜（Liam Neeson）主演的喜劇《神探零零甩》（The Naked Gun）即將上映，有傳兩人於拍攝期間擦出愛火花，發展黃昏戀。

彭美拉安德遜憑《沙灘拯救隊》（Baywatch）而爆紅。（IMDb）

彭美拉身材火辣，多次登上《花花公子》封面。（Getty Images）

彭美拉是荷里活的性感標誌。（Getty Images）

據外媒報道，有消息人士透露，里安納遜與彭美拉目前處於交往初期，令外界驚訝的是，里安去年10月曾於雜誌訪問中直言自己不會再談戀愛。不過兩人近期在全球的宣傳活動上頻頻放閃，上周出席英國倫敦首映禮時，彭美拉突然於紅地氈上親吻里安臉頰，而在接受訪問時，里安表示：「首先，我瘋狂愛上她，她真的非常好。她沒有大明星架子，總是認真工作，她既幽默又影相處。老實說，無法給她更多的稱讚，她在這部電影裡一定會非常出色！」彭美拉亦大讚里安是完美君子。至於被問到是否一對，兩人沒有正面回答。

彭美拉最近與里安納遜（Liam Neeson）主演喜劇《神探零零甩》（The Naked Gun）即將上映。（Getty Images）

上周出席英國倫敦首映禮時，彭美拉突然於紅地氈上親吻里安臉頰。（Getty Images）

兩人互動曖昧。（Getty Images）

里安曾與多位圈中女星包括芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、波姬小絲（Brooke Shields）以及海倫美雲（Helen Mirren）等拍拖，最後情定英國女星Natasha Richardson，兩人婚後一直恩愛如初，直至2009年妻子遇上滑雪意外離世後，一直難以走出傷痛。而彭美拉就經歷過五段婚姻，先後與Tommy Lee、Kid Rock、Rick Salomon、電影監製Jon Peters以及私人保鑣Dan Hayhurst結過婚，其中她與Jon的婚姻只維持11日。

兩人被爆正處於交往初期。（Getty Images）

不過令外界好奇的是，作為荷里活性感女神，彭美拉現在生活低調，就連出席巴黎時裝周都以素顏亮相，跟過往狂野性感的形象截然不同。彭美拉曾在紀錄片《Pamela, a love story》中透露，到了今時今日已經不在乎外界的想法，自己追求的就是簡單、舒服，而不化妝對她來說像是一種解脫、自由。她坦言早已看淡「讓自己更漂亮」這回事，不斷追求青春美麗，最終只會感到失望和難過，所以希望自己能成為女性的榜樣，讓女人知道在任何年齡都能永葆屬於自己的自然美。彭美拉更分享，現在的狀態是有史以來最快樂的時候，美麗來自內在。

彭美拉現在生活低調，一改性感形象。（Getty Images）

現時出席公開活動都會「裸臉」示人。（Getty Images）