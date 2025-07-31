緝盜︱被評為近10年最佳港產動作片　任達華白髮上陣爆發反派氣焰

內地網絡大電影《緝盜》，由任達華、錢嘉樂、袁富華、黃德斌等香港班底主演，夥拍自導自演的麥亨利與韓國女演員克拉拉（Clara）合演，日前於內地各串流平台公映。《緝盜》劇情講述保險調查員趙吉為調查父親死亡真相，化身成為「開鎖天才」加入神偷集團，與任達華白髮上陣、爆發反派氣焰的角色「象爺」為首的團伙一同作案，過程中更遇到錢嘉樂飾演的警探追截！

任達華飾演的神偷集團首腦「象爺」，以全白髮上陣爆發反派氣焰！（《緝盜》電影劇照）

錢嘉樂於《緝盜》飾演警探坤Sir！（《緝盜》電影劇照）

《緝盜》除了由任達華主演，亦有黃德斌等香港演員班底！（《緝盜》電影劇照）

《緝盜》除了由任達華主演，亦有袁富華等香港演員班底！（《緝盜》電影劇照）

《緝盜》由麥亨利自導自演，韓國女神Clara克拉拉則為女主角！（《緝盜》電影劇照）

《緝盜》播出後，被內地觀眾讚譽有加，被評為「近10年最佳港產動作片」，有賴一眾資深香港演員上陣主演外，全靠錢家班打造精彩動作場面，延續香港動作片優良傳統！《緝盜》劇情故事雖然被觀眾認為與成龍前作《十二生肖》相近，跟隨一貫臥底破案套路敘事模式，然而對錢家班加持、拳拳到肉的動作場面卻非常推崇！

任達華與錢嘉樂於結局上演生死搏鬥，過程拳拳到肉！（《緝盜》電影劇照）

任達華的白髮反派造型實在非常有型！（《緝盜》電影截圖）

任達華的白髮反派造型實在非常有型！（《緝盜》電影截圖）

雖然「錢家班主」錢嘉樂為《緝盜》重要角色之一，結局更與任達華上演一場驚心動魄的肉搏，華哥在電梯上一招「鯉魚翻身」踢向錢嘉樂一招，甚具致敬成龍於《警察故事》第一集成名絕招的影子，然而錢家班今時今日的成熟程度，已經無須由班主親自出手，交由錢家班核心成員鄧瑞華擔任動作指導。

錢家班打造的一招「鯉魚翻身」致敬成龍《警察故事》裡的絕招！（《緝盜》電影截圖）

錢家班打造的一招「鯉魚翻身」致敬成龍《警察故事》裡的絕招！（《緝盜》電影截圖）

成龍主演作品《警察故事》非常經典！（《警察故事》電影劇照）

成龍當年於《警察故事》在移動中的電梯上跳躍，成為絕技之一！（《警察故事》電影截圖）

成龍當年於《警察故事》在移動中的電梯上跳躍，成為絕技之一！（《警察故事》電影截圖）

成龍當年於《警察故事》在移動中的電梯上跳躍，成為絕技之一！（《警察故事》電影截圖）

成龍當年於《警察故事》在移動中的電梯上跳躍，成為絕技之一！（《警察故事》電影截圖）

鄧瑞華作為錢家班接班成員，早於2019年舉行的「第38屆香港電影金像獎」上，隨錢嘉樂、吳永倫憑《黃金兄弟》首次提名「最佳動作設計」獎；在翌年第39屆再與錢嘉樂及錢家班等人憑《使徒行者2諜影行動》提名；及至第40屆，鄧瑞華則憑《手捲煙》首度個人提名金像獎「最佳動作設計」獎，實證功架早已獨當一面。

鄧瑞華於「第38屆香港電影金像獎」，隨錢嘉樂、吳永倫憑《黃金兄弟》首次提名「最佳動作設計」獎！（《黃金兄弟》劇照 )

鄧瑞華於「第39屆香港電影金像獎」再與錢嘉樂及錢家班等人憑《使徒行者2諜影行動》提名「最佳動作設計」獎！（ 《使徒行者2諜影行動》劇照）