Marvel︱羅拔唐尼累計片酬達47億　新戲揚言「只加不減」賺呢個數

Marvel超級英雄電影面世至今17年，由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）飾演的元祖超級英雄鐵甲奇俠，貫穿多達9部電影主演電影及1部客串作品，成為Marvel最受歡迎的超級英雄角色。據外媒報道，近日有業界人士估計，羅拔唐尼主演鐵甲奇俠多年，單憑該角色累積賺取高達5至6億美元片酬（約港幣39億2500萬至47億元），片酬之高實屬天文數字，冠絕荷里活一眾頂級演員！

羅拔唐尼主演鐵甲奇俠多年，單憑該角色累積賺取高達5至6億美元片酬！（GettyImages）

鐵甲奇俠於2008年面世至今，原來不經不覺已經17年！（《鐵甲奇俠》電影劇照）

雖然羅拔唐尼飾演的鐵甲奇俠於2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）結局裡畢業，然而年前亦宣布將以「末日博士」一角回歸MCU，並成為第六、七階段終章電影《復仇者聯盟5：末日之戰》（Avengers：Doomsday）及《復仇者聯盟6：秘密戰爭》（Avengers：Secret Wars）的終極大反派。

羅拔唐尼將以新角色「末日博士」回歸MCU！（GettyImages）

據報羅拔唐尼雖然將以全新角色登場，然而片酬將「只加不減」，若按《復仇者聯盟4：終局之戰》羅拔唐尼高達7500萬美元（約港幣5億8900萬元）片酬計算，他最少將再賺1億5000萬美元（約港幣11億7700萬元）片酬，甚至將按受歡迎程度、奪得奧斯卡「最佳男配角」獎後有所遞增！