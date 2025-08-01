香港電影的臥底世界展覽　扮《無間道》陳永仁打摩斯密碼過足癮

大館2025年夏季展覽《光影邊緣—香港電影的臥底世界》，將聚焦香港電影中最具代表性的主題之一—臥底。是次展覽由導演陳詠燊與香港中文大學中國研究中心助理教授溫祺德聯合策展。大館複式展室將以電影級製作重現經典香港臥底電影場景，讓觀眾以演員視角親身走進臥底世界，透過「光影邊緣—香港電影的臥底世界」拆解臥底行動的程序，深入探討雙重身份所帶來的心理煎熬，以及重返現實生活的掙扎。展覽將於2025年8月1日至10月5日，在大館複式展室帶領觀眾探索這些潛藏於光影背後的故事。

《無間道》呢一幕最為緊張，「有內鬼終止交易」、「AA+」、「孖八Hold住」，大量經典對白。（影片截圖）

大家又想唔想扮偉仔企窗邊篤篤篤，點都好，記得著件皮褸先好嚟。（大會提供）

仲有《無間道》劇本及畫面分場真跡。（大會提供）

《光影邊緣─香港電影的臥底世界》回顧香港臥底電影逾40年的發展軌跡，從新浪潮先鋒章國明的《邊緣人》（1981），到八、九十年代動作片盛世如林嶺東的《龍虎風雲》（1987）、吳宇森的《英雄本色II》（1987）與《辣手神探》（1992），再到霍耀良的《龍在邊緣》（1999），千禧後劉偉強與麥兆輝的《無間道》（2002）、爾冬陞的《門徒》（2007），以及陳木勝的《掃毒》（2013）。即使電影風格與觀眾口味隨時代不斷變遷，臥底這種身處光與影、正義與罪惡之間的角色，為香港電影在國際留下獨特印象，是經典一句「盡皆過火，盡是癲狂」的最佳寫照。

呢幕飛車場面好難估，原來是來自《掃毒》。（大會提供）

《辣手神探》的酒樓場景，睇佈置似大戰當中。（大會提供）

畀你揀，你想坐低瞓幾分鐘，定坐埋一邊玩接龍。（大會提供）

張國榮在《英雄本色II》都係一名臥底。（大會提供）

除了一眾得獎電影人及演員的幕後專訪，展覽更會分享前臥底探員、心理學家及相關專業人士的親身經歷，對照電影中的虛構情節與現實世界的真相。是次展覽有賴香港賽馬會一直以來的支持，以及東方表行作為卓越贊助，持續將藝術文化連結社區。

導演陳詠燊是今次展覽的創意總監及聯合策展人。（大會提供）

創意總監及聯合策展人陳詠燊表示：「香港電影中的臥底角色遠比其他地區電影出現得頻繁。彷彿命運使然，香港這個彈丸之地本身也游走於全球格局的縫隙之中，而臥底探員則在黑與白、善與惡、光與影之間掙扎。他們在人性邊緣上演著無休止的拉鋸戰，正是這種戲劇歷久常新的核心張力，深深牽動觀眾的心弦。」