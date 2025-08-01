3體︱Netflix開拍第二季未係大結局　John Wick元祖演員將加盟

串流平台Netflix自資拍攝科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣的同名作品《三體》，於去年3月全球熱播，獲得觀眾好評之餘更提名六項艾美獎！《3體》為Netflix有史以來投資最高昂的劇集作品，據指每集成本高達2000萬美元（約港幣1億5600萬元），今日（1日）Netflix官方突然宣布《3體》第二季已開始拍攝，演員陣容更會較首季豐富！而《3體》亦指出會推出第三季，但尚未透露是否劇集終章結局之作。

Netflix官方突然發布消息，宣布《3體》第二季已開始拍攝，演員陣容更會較首季豐富！（《3體》劇集劇照）

今日凌晨時份，《3體》團隊透過官方社交媒體宣布第二季開拍的好消息：「宇宙是一個漆黑的森林，《3體》第二季現正製作中！」語意呼應首季結局，男配角Will Downing腦袋記憶被壓縮並射向太空、試圖率先接觸3體外星人卻失敗的行動，相信第二季將會直接承繼劇情，繼續面對3體外星大軍向地球進發的危機。

《3體》團隊透過官方社交媒體宣布第二季開拍的好消息。（《3體》官方IG圖片）

《3體》第二季除了Jess Hong、黃凱旋（Benedict Wong）及Eiza Gonzalez等上季一眾原班人馬回歸，更會加入《殺神John Wick》Alfie Allen、華裔英國演員葉西園（David Yip）及童星Jordan Sunshine等演員主演。

《3體》劇集第一季原班人將會回歸。（《3體》劇照）

《3體》劇集第一季原班人將會回歸。（《3體》劇照）

《3體》劇集第一季首兩集由香港金像導演曾國祥執導，當時劇集製作人為準確還原文革時代背景，專誠邀請熟悉該段歷史的華人導演負責。《香港01》今日就《3體》第二季合作執導與參與度向曾國祥查詢，截稿前尚未獲回覆。

香港導演曾國祥擔任《3體》首兩集導演。（視覺中國）