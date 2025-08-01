內地名導賈樟柯出席活動遭冷待　文念中直斥︰要他像個路人參與嗎

由香港藝術中心舉辦的香港短片比賽《ifva 獨立短片及影像媒體節》，多年來孕育不少業界名導，包括香港的陳果、黃修平、黃進，以及內地名導演賈樟柯等。但礙於主辦機構人事變動，去年曾停辦一屆。今年主辦機構於昨日（31/7）舉辦29周年回顧活動，並宣布將有機會再辦比賽。不過活動過後，香港電影美術指導文念中今日（1/8）便發文，指活動專誠找來歷屆得獎者包括內地名導賈樟柯前來，但就全程冷對待極不尊重。



香港電影美術指導文念中今日（1/8）發文，指ifva活動專誠找來歷屆得獎者包括內地名導賈樟柯前來，但就全程冷對待極不尊重。（文念中facebook相片）

香港電影美術指導文念中，曾四度奪得香港電影金像獎最佳美術指導及最佳服裝造型設計，昨日他獲邀出席活動後，在facebook發文，以兩個「感嘆號」去直斥大會的安排欠尊重。第一個感嘆號是指ifva 獨立短片將會繼續舉辦，但主辦多次強調︰「要先搵到金主，要先搵到金主，要先搵到金主，而且以後可能變成每兩年一次！」機會似乎一半半。

賈樟柯的劇情片《三峽好人》描寫兩個從山西到三峽尋親的男女的遭遇，通過三峽大工程的小人物命運及城市的變遷。（《三峽好人》劇照）

《三峽好人》在內地上映時已獲多個國際獎項，更摘下第63屆威尼斯影展金獅獎。（《三峽好人》劇照》）

而另一感嘆號就提及賈樟柯導演，他指當晚在入場前碰上賈導，但去到接待處時，負責同事竟直接問對方︰「你是哪位？」而就算對方表示自己是賈章柯，相關同事亦只是給予一張貼紙，隨後便沒再有任可接待。文念中︰「不知是否這就是邀請他來的同事想這樣安排，我也不是說需要任何張燈結綵的歡迎，不過，整個頒獎典禮，除了最後全體大合照邀請賈導站很邊邊大家一起合影之外，過程中和他完全零接觸零交流。」

不少業界人士見到賈樟柯導演，都專誠邀合照。（文念中facebook相片）

文念中又指最諷刺是，全晚台上嘉賓都努力懷緬歷屆的故事點滴，偏偏賈導的成就隻字不提。「記得在我的紀錄片裡訪問他說過當年來香港參加ifva是他電影生涯裏面一個非常重要的里程碑，1996年他憑着作品《小山回家》來香港參加ifva並拿了第二屆錄像及劇情組金獎，許鞍華給他頒獎，並且認識了當時一同參賽香港的余力為，之後彼此成為一輩子的好友，余力為成為賈樟柯之後每一部電影的御用攝影師，賈導成為了參加無數國際級影展的大導演………這樣的漂亮故事在這晚ifva 29載卓越短片成就匯聚慶祝會裏隻字題也不提！！！真懷疑大會決定邀請他來參與這晚會只是要他像個路人觀眾的這樣參與嗎？」

事後的確再沒有相關同事去招呼賈導，而文念中就主動走到門口找他合影和聊天，事後賈導也在微博發文，寫上︰「今天回到這裡還是心生感慨。認識的工作員這些年都離職了，好在碰到一幫同仁朋友。」

賈導事後都在微博發文︰「今天回到這裡還是心生感慨。認識的工作員這些年都離職了，好在碰到一幫同仁朋友。」（賈樟柯微博圖片）

導演賈樟柯，1993年考入北京電影學院文學系電影理論專業，1996年拍攝學生作業《小山回家》，成功在「香港獨立短片及錄影比賽」得獎，還因此與香港電影人周強、余力為等開始作長期合作。1998年，賈導用影展獎金和外國投資拍了長片《站台》。2004年開始與上海電影集團公司合作，拍攝《世界》和《三峽好人》（2006），在內地上映時已獲多個國際獎項，特別是《三峽好人》更摘下第63屆威尼斯影展金獅獎。