緝盜︱韓國女神克拉拉瞓身傾倒上圍　竟被嫌「穿太多」：再大膽點

內地網絡大電影《緝盜》，由麥浩邦執導，任達華、錢嘉樂、袁富華、黃德斌等香港班底主演，夥拍麥亨利與韓國女演員克拉拉（Clara）合演，日前於內地各串流平台公映。現年40歲的韓國美女Clara克拉拉（原名：李成敏），近年集中於內地發展，拍攝大小電影作品與網大，成為內地觀眾熟悉的銀幕性感美女，而克拉拉今次於《緝盜》中就飾演安瑪一角，為任達華飾演的大反派「象爺」的養女，亦是神偷集團的精英成員之一，在戲中有不少動作發揮機會，亦不時展露迷人性感身段。

克拉拉一向形象性感！（李成敏微博圖片）

克拉拉一向形象性感！（李成敏微博圖片）

韓國女神Clara克拉拉飾演的安瑪為《緝盜》女主角！（《緝盜》電影劇照）

克拉拉於《緝盜》中飾演安瑪一角，為任達華飾演的大反派「象爺」的養女，亦是神偷集團的精英成員之一！（《緝盜》電影劇照）

克拉拉在《緝盜》中作為女主角，戲份非常搶眼，亦在用放大鏡驗收贓物、打桌球等橋段瞓身傾倒豐滿上圍，大騷事業線，畫面相當養眼！然而在內地影評討論網站上，卻有觀眾網民在分享克拉拉的劇照時，竟嫌克拉拉造型不夠性感，直言：「穿太多了下次再大膽點！」

有觀眾網民分享克拉拉的劇照時，竟嫌她「穿太多」性感度不足！（豆瓣網站截圖）

克拉拉於《緝盜》中不乏大曬好身材的機會！（《緝盜》電影劇照）

克拉拉於《緝盜》中不乏大曬好身材的機會！（《緝盜》電影劇照）

克拉拉於《緝盜》中不乏大曬好身材的機會！（《緝盜》電影劇照）

克拉拉於《緝盜》中不乏大曬好身材的機會！（《緝盜》電影劇照）

在《緝盜》留意到克拉拉演出的觀眾當然不下一人，有許多觀眾在評論中表示僅因為克拉拉而點播《緝盜》，大讚克拉拉的造型養眼，為她的美態與性感度平反，而且處理動作場面明顯進步，紛紛留言嘉許：「女賊人設看起來又飆又美、預告鏡頭握過去的那一下真的被驚艷到了」、「克拉拉真好看」、「那女的，上來就脫衣服追人，一頓顫」、「克拉拉這次給人的感覺不一樣了，不再是花瓶了」、「克拉拉動作戲挺有衝擊力的」。

不少觀眾網民為克拉拉平反，嘉許她在動作場面比過去有進步！（《緝盜》電影劇照）

不少觀眾網民為克拉拉平反，嘉許她在動作場面比過去有進步！（《緝盜》電影劇照）