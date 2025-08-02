朱栢康梁雍婷齊撐柯煒林休養抗癌：身體係演員工具、健康行先

香港電影編劇家協會主辦《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座今日（2日）舉行，邀請《破．地獄》導演陳茂賢攜同許冠文、衛詩雅、朱栢康及梁雍婷出席，並由《我談的那場戀愛》導演何妙祺擔任講座主持。《破．地獄》四位主演於講座上就將劇本演繹成為影像進行分享，更「期間限定」播放一段連加長版亦未有囊括的刪剪片段，機會非常難得！

《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座圍繞電影《破．地獄》，衛詩雅朱栢康均有出席。（莫匡堯 攝）

朱栢康、梁雍婷與衛詩雅均就《破．地獄》演出進行分享。（莫匡堯 攝）

《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座主題圍繞電影《破．地獄》。（莫匡堯 攝）

《劇本的年代—⽂字→想像→影像》講座主題圍繞電影《破．地獄》。（莫匡堯 攝）

圍繞《破．地獄》主題講座上，梁雍婷分享自己在劇本上標注的筆記，在座談後與朱栢康一同受訪時，直言筆記非常私密：「我係因為陳茂賢導演先攞出嚟咋！我都諗咗好耐，因為呢件事好赤裸，但為咗佢、我可以嘅！」朱康隨即笑言：「我就推咗嘅！因為我覺得實在太赤裸喇！加上你睇我寫嘅嘢、同我喺講座上講嘅嘢，會係兩回事嚟，因為我只係寫畀自己睇，大家見到『蘋果、牙籤、飛機』咁樣會唔知咩嚟！」梁雍婷更表示如果交換筆記，赤裸程度會更誇張：「太私人喇！原理同交換底褲着一樣！」

朱栢康、梁雍婷於講座後接受訪問。（莫匡堯 攝）

講座上播放從未被公開的《破．地獄》刪剪片段，與郭志斌、郭文玥兄妹相處有關，朱栢康表示對該段落有印象：「我哋睇初剪嘅時候，嗰段係有喺到嘅，但係剪埋一齊嘅時候、就明點解剪走咗。」他更透露有另一段與黃子華對戲的珍貴片段被剪走：「（劇情中）我移民嘅時候、子華哥送我哋一家去機場，我帶住一種內疚、但又冇辦法嘅心情，將一切責任交低畀子華，同佢講『我冇用呀！屋企你幫我睇住先啦！』有一場咁嘅戲剪走咗。」但朱康表示戲份被剪走仍不覺可惜，因為早於演出時享受與黃子華演戲的快樂。

朱栢康透露與黃子華之間一場對手戲亦被刪剪。（《破‧地獄》劇照）

日前，香港演員柯煒林對外公開患上肺腺癌消息，曾於電影上合作的梁雍婷表示有向對方表達支持：「我畀到嘅支持就係足夠空間，同埋一句『只要你需要，我會喺到！』」朱栢康亦表示：「我就隨時準備好啦，正如Rachel所講，佢需要休息時就好好休息；佢需要人陪嘅時候就去陪伴，唔好覺得驚煩到！柯煒林生命力好強嘅！其實我較早前已經知道，但明白有好多事情需要處理，所以直到公開先去傳訊息關心。」至於柯煒林需要休養辭演舞台劇，朱康則表示：「當然覺得可惜，但養返好身體，唔好話50場，100場、300場都可以演得到！我哋作為演員，身體就係我哋嘅工具，點都係身體健康行先！」

朱栢康與梁雍婷齊撐柯煒林休養抗癌。（莫匡堯 攝）