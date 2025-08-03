奇洛李維斯夥36年前搞笑拍檔　合演神級荒誕舞台劇《等待果陀》

荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）向來主力在電影發展，直至數月前，宣布有新嘗試，將於9月首次在百老匯公演舞台劇《等待果陀》（Wating for Godot），而合演的拍檔更是36年前，1989年電影《超時空歷險記》（Bill & Ted's Excellent Adventure）中的搞笑拍檔Alex Winter。不過今次並唔係搞笑咁簡單，而係合演一部神級荒誕舞台劇。



奇洛李維斯與Alex Winter將於9月，首次在百老匯公演舞台劇《等待果陀》。（網上圖片）

當年只有25歲的奇洛李維斯，演得相當狂放。（《超時空歷險記》劇照）

奇洛李維斯的微笑

奇洛李維斯1994年憑一部《生死時速》（Speed）全球走紅，隨後的《魔間行者》（Constantine）、《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）更奠定一線地位，還有近年掀起的《殺神John Wick》系列，60歲之齡仍可晉身動作影星。其實在奇洛李維斯走紅前，都有拍過不少作品，包括1989年上畫的喜劇《超時空歷險記》，他與Alex Winter以搞笑雙雄模式演出，當年只有25歲的他，外貌青澀，表情亦誇張豐富。

奇洛李維斯都有好玩的一面。（《超時空歷險記》劇照）

該片雖然未算能大賣成經典，但仍能在兩年後拍下續集，而當奇洛走紅後，他這種可一不可再的爆笑式演出，更被捧為絕響，珍而重之。不過意想不到是，奇洛並沒有因為走紅已被角色定型，於2020年便再與Alex Winter合作拍第三集《超時空歷險記3》（Bill & Ted Face the Music），而且更是沿用低成本製作，令不少人大感意外。

張家輝封帝後都不願再演「化骨龍」，點估到貴為「殺神」的奇洛李維斯繼續搞笑。（《超時空歷險記3》劇照）

合演諾貝爾文學大師作品

二人合作多年，走在一起便註定爆笑滿場至罷休，但今次又並非如此，再殺大家一個措手不及，合演一部經典荒誕派戲劇《等待果陀》。故事講兩名流浪漢Estragon與Vladimir，二人在街頭無所事事，聲稱正在等待一名叫果陀的神秘人，雖然最終那位果陀並冇現身，但二人在等候期間，看似無聊的閒談，卻引發了不少對生命、人生和宗教的反思，令後人不時以文學和哲學層面加以詮釋。可見今次演出，二人都會不自覺地引大家笑捧腹，但當中蘊含的質量將有很大差異。

《等待果陀》的劇本由愛爾蘭劇作家及小說家森緲貝克特（Samuel Beckett）撰寫，1969年榮獲諾貝爾文學獎。（imdb）

《等待果陀》的劇本於1952年誕生，由愛爾蘭劇作家及小說家森緲貝克特（Samuel Beckett）撰寫，1954年於德國慕尼黑首度公演。劇目在70多年來，曾於世界各地公演過，包括巴黎、紐約、柏林、維也納、愛丁堡等地。而森緲貝克特更於1969年，榮獲諾貝爾文學獎，當年獲得的評價為「以一種新的小說與戲劇的形式，以崇高的藝術表現人類的苦惱。」