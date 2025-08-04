張兆輝偕彭發拍戲雙雙落淚　揭對方曾想輕生：想將電影當做遺作

張兆輝日前接受HOY主播王凌燕專訪，分享與導演彭發合作驚慄片點滴。輝哥說與彭發導演拍過很多電影，自覺沒拍過這類題材，所以想試試看。



張兆輝與導演彭發相識多年，近日忙於為合作拍扬鼇驚慄片宣傳。

張兆輝日前接受HOY主播王凌燕專訪。

輝哥戲中與王敏奕演夫妻，他說：「相信時下社會很多人都這樣，兩夫妻很少溝通，爸爸有小生意 終日忙於工作，媽媽是主婦，只得一個兒子，她很着緊兒子，可能太過火便出事。（與王敏奕年齡差29年，覺得有差距嗎？）其實年齡沒關係，最重要是，你看我們像不像夫妻，時下很常見，爸爸比較成熟，媽媽較年輕，這種關係就較易有代溝。我覺得她的樣子比較成熟，再因應角色而在打扮上成熟點，似主婦點。」而談到跟羅蘭演對手戲，輝哥就說：「她出場已很有感覺，很多人都怕她的角色，其實羅蘭姐是很友善的。」輝哥說以前合作她飾演太太角色，很久不見，可再合作感到很開心。

張兆輝透露彭發原來本想將那部電影當做遺作。

至於拍攝難忘事，輝哥就說無論香港或馬來西亞都有：「我記得最後有一場戲，我要望着兩個人偶，很慘情，拍完那場戲，導演在外面哭了，我出去也哭了。我問導演為何這樣傷心，他說第一是那場戲真的令人很傷心，另一件事是，他本來想將那部電影當做遺作。即是他有想過傻事，後來他自己清晰一點，覺得這樣也不怕，還有甚麼可怕，重新再站起來，後來才知他雙重痛苦。（你怎樣安慰他呢？）我只是拍拍他肩膀。」聞說導演太太生病時，輝哥與吳鎮宇都有伸出援手，對此輝哥說：「導演也很堅強，可以面對這件事，其實哪個人可以一帆風順呢？」

張蠔輝指「以前曾在電視台拍了很多劇集，我以為很好，誰知好像無人問津，沒人談論，這是最糟的。」

張蠔輝指「以前曾在電視台拍了很多劇集，我以為很好，誰知好像無人問津，沒人談論，這是最糟的。」

問到有否經歷過艱難的日子，輝哥就說：「我以前曾在電視台拍了很多劇集，我以為很好，誰知好像無人問津，沒人談論，這是最糟的。那時我還算是新人，不知如何是好，又沒有傾訴對象，結果我就這樣想，不理了，照做吧！這樣就做了數十年了。」輝哥累積了多年經驗，近年除了不時在香港的大銀幕亮相之外，內地也有不少劇集演出，他說：「稍後會在內地推出兩部時裝劇，兩部作品感覺很不一樣，作為演員最好是這樣子，有些對比可呈現出來，拍攝時也會開心些。」