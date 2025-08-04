39歲前人氣童星外貌大回春打破終極大翻身　曾因吸毒酒駕5度入獄

現年39歲的Lindsay Lohan童星出身，於1998年電影《親親兩顆心》（The Parent Trap）一人分飾兩角而嶄露頭角，其後更憑電影《辣妹過招》（Mean Girls）、《衰鬼媽咪》（Freaky Friday）及推出多首歌曲而爆紅，成為Y2K偶像。可惜後來因牽涉吸毒、酗酒、酒駕、偷竊、打人等罪行，短時間內5次被判入獄，形象直插谷底，直至近年才復出。

因牽涉吸毒、酗酒、酒駕、偷竊、打人等罪行，短時間內5次被判入獄，形象直插谷底。（視覺中國）

相隔22年Lindsay Lohan回歸拍攝《衰鬼媽咪2》（Freakier Friday），日前出席英國首映禮時，外貌容光煥發，皮膚緊緻之餘，身材Fit爆全身零贅肉，獲網民激讚「終極大回春」，對比十幾年前的黑暗時期，現時Lindsay Lohan回復最佳狀態，事業亦重回軌道，網民均表示替她感到高興，擺脫童星墮落後難以翻身的命運。

Lindsay Lohan近年才復出。（Getty Images）

Lindsay Lohan日前出席《衰鬼媽咪2》英國首映禮。（Getty Images）

Lindsay Lohan日前出席《衰鬼媽咪2》英國首映禮。（Getty Images）

樣貌大回春！

雖然Lindsay獲網民大讚谷底翻身大回春，不過依然有大批網民指如今已面目全非：「都不像她本人了」、「已經完全認不出來了」、「面目全非」、「我以為是麥當娜」、「已經不記得她當初的樣子了」、「現在面部僵硬」、「感覺她皮膚更緊致了好顯年輕現在」、「已經變成另一個人了」、「科技的力量」。