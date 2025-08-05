梁朝偉獲龍家昇特別版Labubu展童真笑容　劉嘉玲興奮連發四張自拍

香港國際影帝梁朝偉與太太劉嘉玲在電影藝術成就非凡，二人在時裝、音樂與設計等藝術領域亦品味過人，豪宅內收藏的藝術品均價值不菲！想不到在傳統藝術收藏以外，梁朝偉竟對流行藝術興趣十足，今日（5日）更親身探訪Labubu創作人龍家昇工作室，喜獲一隻Labubu與香港旅發局趁大熊貓龍鳳胎「加加」「得得」一歲生日推出的特別版公仔！

梁朝偉親身到龍家昇工作室見面，手持特別版Labubu合照時展現童真笑容！（梁朝偉IG圖片）

梁朝偉今日於社交媒體上載一張與龍家昇的合照，手持熊貓龍鳳胎生日特別版Labubu，展現童真而含蓄笑容！一向非常寵妻的梁朝偉，當然立即將特別版公仔轉贈老婆劉嘉玲，劉嘉玲立即興奮地與公仔連拍四張自拍，並分享到社交媒體，似乎亦非常喜歡Labubu！雖然劉嘉玲未能親身與龍家昇見面，但龍家昇仍專誠貼心地畫一張「To Carina」的Labubu掃描贈與劉嘉玲。

劉嘉玲雖然未能親身與龍家昇見面，但龍家昇仍專誠貼心地畫一張「To Carina」的Labubu掃描贈與劉嘉玲。（劉嘉玲IG限時動態截圖）

劉嘉玲獲梁朝偉轉贈特別版Labubu後，興奮分享四張自拍！（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲獲梁朝偉轉贈特別版Labubu後，興奮分享四張自拍！（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲獲梁朝偉轉贈特別版Labubu後，興奮分享四張自拍！（劉嘉玲IG圖片）

劉嘉玲獲梁朝偉轉贈特別版Labubu後，興奮分享四張自拍！（劉嘉玲IG圖片）

Labubu由比利時籍香港藝術家龍家昇創作，他隨家人移居荷蘭後，受北歐藝術風格啟發，並從北歐神話故事抽取靈感，將生活森林裡的小精靈化作大耳尖牙的公仔。Labubu風靡全球，全球娛圈中亦不乏Labubu粉絲，包括BLACKPINK成員Lisa、影后舒淇與丈夫馮德倫等。