美國漁護署播《婚姻故事》鬧交戲驅狼群　「要牠們知道人類很壞」

串流平台Netflix於2019年上映的電影《婚姻故事》（Marriage Story），由Adam Driver、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及Laura Dern等主演，講述一對劇場導演與演員夫妻的婚姻面臨破裂，經過多次輔導與調解後走到離婚一步，過程卻被想像中艱難，慘痛的現實更在八歲的子面前撕開。《婚姻故事》上映後大受好評，題材觸及離婚率甚高的美國亦引起廣大迴響，尤其客觀寫實呈現夫婦間情緒失控爭執過程，當年更提名六項奧斯卡大獎。

《婚姻故事》由Adam Driver、施嘉莉祖安遜及Laura Dern等主演，當年更提名六項奧斯卡大獎。（《婚姻故事》電影劇照）

據外媒報道，近日美國漁農署公布一則趣聞，表示為了保護動物免受狼群襲擊並遠離人類，因此當局出動創違奇招，使用《婚姻故事》中Adam Driver與施嘉莉祖安遜爭吵片段，結合槍聲等其他刺激性聲音，用以驅趕嚇走狼群！俄勒岡州的漁農署監督更表示：「我要令狼群對吵架聲音有反應與認知，要牠們知道人類很壞！」據指同樣方法被廣泛應用於美國西部一帶。

《婚姻故事》劇情中，Adam Driver與施嘉莉祖安遜爭執吵架片段相當激烈！（《婚姻故事》電影劇照）

《婚姻故事》劇情中，Adam Driver與施嘉莉祖安遜爭執吵架片段相當激烈！（《婚姻故事》電影劇照）

雖然美國漁護署並未透露使用《婚姻故事》哪一幕爭執橋段，然而戲中有不少赤裸而苦毒的謾罵與發洩，相信不管用上哪段剪輯聲帶或「金句」，狼群都能夠從情緒爆發中略懂當中的「危險性」。