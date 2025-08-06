鬼滅之刃無限城篇｜特別凌晨「零點場」　5場全數爆滿搶先入場

由動畫工作室 ufotable 製作的《鬼滅之刃》，風靡全球。動畫來到結局的無限城篇更會分拆三部曲以電影上畫，香港將於8月14日大銀幕公映。電影上月在日本公映已掀起熱潮，不少人都引頸以待。日前，發行公司便率先預售5場特別「零點場」，在8月14日零時零分開場，仲要係IMAX巨幕，讓香港粉絲第一時間入場，結果開賣當日已全數沽清，一票都冇得剩，氣勢如虹。



《鬼滅之刃無限城篇》會分拆三部曲以電影上畫，首部曲香港將於8月14日大銀幕公映。（《鬼滅之刃無限城篇》海報）

起初公布會發售「零點場」時，有網民留言嫌太夜，睇完冇車返屋企等，不睇好。但當場次於本周一中午12點開賣後，反應非常熱烈，啲飛好似遇上炎之呼吸一樣，一下子「銷」晒。相信一眾粉絲為先睹為快外，更為特別場紀念品而搶飛，因為該場次會有特別版戲飛及海報送，以票價約180元睇IMAX，相當合理。

該場次會有特別版戲飛及海報送。（網上圖片）

《鬼滅之刃》的故事始於竈門炭治郎的家人被惡鬼殺害，唯一倖存的妹妹禰豆子卻變成了鬼。炭治郎決心加入鬼殺隊找出將禰豆子變回人類的方法。系列當中人與鬼的悲劇、引人入勝的刀刃決鬥、富有魅力的角色及幽默有趣的故事，獲得了全球關注及喜愛。

踏入結局篇，《鬼滅之刃無限城篇》，講到竈門炭治郎一路上與不同的「柱」成為同伴，並肩作戰，一起戰鬥，更參加集體「柱訓練」，為即將到來與鬼的戰鬥做準備時，鬼舞辻無慘出現在鬼殺隊的產屋敷宅邸。眼見主公大人身陷危境，炭治郎和「柱」們趕往宅邸，但被無慘的手推入一個神秘空間。炭治郎和鬼殺隊來到惡鬼的基地——無限城，正式開始與惡鬼之間的最終戰役！