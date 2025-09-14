Good Boy︱狗仔視點闖鬼屋狗眼見到鬼　爛蕃茄95%超新鮮萬眾期待

荷里活獨立電影《Good Boy》為2025年其中一部滿帶驚喜、意外在獨立影展跑出的驚慄作品，劇情講述一個家庭從寵物小狗Indy身上發現鬼屋裡的一連串靈異事件，拍攝手法更創新以Indy的動物視角，大玩「狗眼見到鬼」的敘事方法，於年初舉行的西南偏南電影節上驚艷不少觀眾，贏得外界極高口碑。

《Good Boy》以狗仔Indy的動物視角，大玩「狗眼見到鬼」的敘事方法。（《Good Boy》電影劇照）

《Good Boy》劇情講述一個家庭從寵物小狗Indy身上發現鬼屋裡的一連串靈異事件。（《Good Boy》電影劇照）

《Good Boy》日前推出新海報，並宣布將於10月3日在北美上映。（《Good Boy》電影劇照）

《Good Boy》日前於美國發布全新海報，並宣布將於10月3日北美上映，引來不少觀眾分享消息及海報圖像，並談論電影製作背後的故事。據指，《Good Boy》為導演Ben Leonberg首部執導作品，亦有份參與編劇工作，以相當低製作成本完成73分鐘劇情長片，Ben Leonberg更出動到自己飼養的小狗Indy，在零對白、電腦特技修飾下演出，充份表達到小狗角色感情及忠心性格，成功捧紅自己的寵物成為狗明星！

Indy在零對白、電腦特技修飾下演出，充份表達到小狗角色感情及忠心性格。（《Good Boy》電影劇照）

《Good Boy》導演Ben Leonberg成功捧紅自己的寵物成為狗明星！（GettyImages）

《Good Boy》導演Ben Leonberg帶同Indy出席西南偏南電影節時，大受觀眾歡迎！（GettyImages）

《Good Boy》年初於西南偏南電影節首映後，得到觀眾正面評價，Ben Leonberg帶同小狗Indy於台上亮相後亦大受觀眾歡迎。雖然《Good Boy》至今尚未公映，然而在電影評論網站爛番茄已得到95%超高評價，得到21位影評人幾乎一致好評推薦；外媒報道《Good Boy》時更形容為「本年度最佳驚慄片」，因此備受萬千北美觀眾期待！