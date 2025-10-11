女孩︱舒淇自揭遭家暴瘡疤　寫劇本痛哭：從小被愛又被傷害的矛盾

國際華人影后舒淇今年推出首部執導電影《女孩》，改編自個人童年與酗酒父的關係，將箇中經歷搬上大銀幕，真摯動人打動多國電影節觀眾，更於釜山國際電影節奪得競賽單元「釜山獎——最佳導演獎」，震撼一眾華語影迷觀眾！《女孩》劇情還原舒淇在破碎家庭成長的堅韌與自我救贖，並由邱澤與9m88飾演父母角色，日前釋出的預告中，母親與兩位女兒吃飯、父親醉至在梳化上自言自語的情景，寫實而震撼人心。

舒淇今年推出首部執導電影《女孩》，改編自己童年成與、與酗酒父關係的經歷搬上大銀幕。（視覺中國）

舒淇於釜山國際電影節奪得競賽單元「釜山獎——最佳導演獎」。（舒淇IG圖片）

舒淇將自身曾遭家暴經歷搬上大銀幕，坦言為一次心靈剖白：「我想拍的不只是家庭暴力，而是那種從小被愛又被傷害的矛盾。很多人長大後，仍在學習如何不讓童年的傷繼續影響自己。」回憶童年承受的一切，舒淇表示寫劇本期間因揭開瘡疤而痛哭：「我希望觀眾看到的不只是痛，而是從痛裡長出的一點點勇氣。」希望作品送給曾經受過傷害，卻仍選擇勇敢成長的女性。

舒淇並非希望拍攝家庭暴力，而是那種從小被愛又被傷害的矛盾。（視覺中國）

至於飾演舒淇父親的邱澤，亦表示角色在家庭崩潰邊緣掙扎，最後成為施加暴力的父親：「這角色不是壞人，只是被時代壓垮，我必須去理解一個傷害家人的人，內心到底多絕望。」邱澤亦為舒淇在寫劇本階段已鎖定的男主角，舒淇讚揚：「他有一種內斂的爆發力，這個角色表面冷漠又暴力，但內裡是極深的孤單與自卑。邱澤能在一個眼神裡同時讓觀眾看到怒氣、懊悔和愛，這是極為罕見的表演。」

邱澤於電影裡飾演舒淇父親的角色。（《女孩》電影劇照）

9m88在《女孩》裡飾演母親，以幾乎全素顏樣貌演出，雖然神情顯得憔悴不堪，然而展然無人能及的堅毅意志。對於演繹舒淇母親角色，9m88直言與舞台表演差異甚大：「這個角色的痛苦不是外顯的哭喊，而是一種無聲的忍受。她每天起床煮飯、外出工作、被丈夫施暴，那是那個時代很多女人的真實處境。」

9m88幾乎以全素顏演出。（《女孩》電影劇照）