金童︱張繼聰劉皓嵐父子事隔六年重逢　方圓大個仔變跳唱男團偶像

香港拳擊動作電影《金童》，由陳維冠執導，張繼聰、韋羅莎及朱栢康主演，電影籌備至今八年，完成拍攝後因為資金問題等待六年，終於定檔11月21日上映！《金童》劇情講述張繼聰飾演的拳手張力曾一度為拳壇「金童」，然而卻因為一場意外失去自由，刑滿出獄後張力與從未見面的親生兒子方圓一同生活，在生活困境與情感糾葛下，張力再次踏上擂台，面對自己的陰影、重拾夢想，並成為兒子的榜樣。

香港拳擊動作電影《金童》由張繼聰、韋羅莎及朱栢康主演。（《金童》電影劇照）

張繼聰飾演的拳手張力曾一度為拳壇「金童」。（《金童》電影劇照）

在《金童》中與張繼聰飾演父子的童星劉皓嵐，當年拍攝時年約11歲，在劇照中身穿一套小學校服、梳起齊整的分界髮型及戴上黑框眼鏡，為方圓打造一個相當憨厚老實的形象。事隔六年，劉皓嵐亦已長大成人，並歷經數個網絡平台演出與訓練的洗禮，甚至已自組跳舞男團並推出組合作品。

當年劉皓嵐參演《金童》時，僅年約11歲，飾演尚在就讀小學的方圓。（《金童》電影劇照）

《金童》劇組日前於社交媒體分享一段影片，「張力父子」張繼聰與劉皓嵐事隔六年再次見面，皓嵐率先登場時已變身成韓團偶像一樣的美男子，並為電影宣傳：「介紹返，呢個係我老豆張力，你睇下佢幾大隻，肌肉仲大過我個頭！」皓嵐表示已有六年沒有見過張繼聰，而「老豆」張繼聰呼叫搵仔時、皓嵐現身時，重逢一刻亦嚇張繼聰一跳！短短六年間，方圓已經大個仔，僅比老豆張力略矮半個頭，更由小學生變成跳唱男團成員，星味十足！

六年後劉皓嵐已經變成一個17歲的少年，更是跳唱男團成員。（《金童》IG影片截圖）

劉皓嵐表示有六年沒有見過張繼聰。（《金童》IG影片截圖）

張繼聰見到劉皓嵐一刻亦被嚇一跳。（《金童》IG影片截圖）