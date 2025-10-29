96分鐘｜票房邁向2億台幣登2025年冠軍　林柏宏被封金馬影帝遺珠

由洪子烜執導、金馬獎最佳男配角林柏宏、入圍金馬獎最佳女主角宋芸樺、台北電影獎最佳男主角王柏傑及台北電影獎最佳男配角李李仁領銜主演，台灣影史罕⾒的災難動作類型電影《96分鐘》，集結金獎製作團隊與荷里活級技術班底打造，自台灣上映以來話題不斷，口碑與票房持續燃燒，上映至今票房持續逆勢上升，更於本週有望超越先前台灣電影冠軍《角頭－鬥陣欸》，成為2025年度台灣電影票房冠軍！憑藉緊湊懸疑的節奏、震撼動作場面與情感張力，寫下近年罕見題材的台灣電影票房新紀錄！（10月30日上映）

金馬獎最佳男配角林柏宏，今次未能憑《96分鐘》候選影帝。（《96分鐘》劇照）

電影今週內將超越《角頭－鬥陣欸》成為2025年台灣電影票房冠軍。（《96分鐘》劇照）

台灣上映至今已達8週，氣勢非旦沒有下滑更是逆線上升，不旦口碑爆滿，票房更是以２億為目標不斷挺進，並於今週內將超越《角頭－鬥陣欸》成為2025年台灣電影票房冠軍！不少當地觀眾更是多刷觀賞，於台灣成為現象級電影！除了票房熱度驚人，《96分鐘》在專業領域同樣獲得高度肯定。在剛公布的第62屆金馬獎入圍名單中，該片勇奪五項技術類獎項提名，包括最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳動作設計與最佳音效，充分展現團隊在視覺與動作場面上的頂尖實力。男主角林柏宏憑藉細膩又爆發力十足的演出，被評審讚為本屆「影帝遺珠」，引起不少觀眾熱議與惋惜：「他最後那場戲不入圍太可惜！」。

宋芸樺在《96分鐘》中情感戲份逼哭眾多觀眾。（《96分鐘》劇照）