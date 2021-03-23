票房綜合指數｜《一秒拳王》狂掃8日冠軍　《靈魂》成賀歲片王

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-23 19:20

《一秒拳王》上畫以來一直叫好，前一個星期上畫短短4日已經收300萬，連票房都叫座。來到第二個星期，周國賢呢位拳王愈打愈旺，更連續8日登上單日票房冠軍，累計收700萬。以戲院今年重開計，暫排名今年上畫港產片的票房第三位。

電影在上年底優先場表現理想，幸好來到今年氣勢仲keep到。（《一秒拳王》劇照）

重溫上星期戰況，仍然是迪士尼稱霸，《靈魂奇遇記》持續強勢單日繼續收過百萬票房，連帶只上周末優先場的《魔龍王國》，單日都可大收86.3萬。而11/3上畫的《一秒拳王》都收85萬，慢慢向上攀升。

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來到上星期，《一秒拳王》終於殺出血路，15/3開始直到昨日（22/3），連續８日攀上單日票房冠軍，力壓《靈魂奇遇記》，最高單日是上星期六（20/3）達90萬，連帶上畫12日的累積票房都衝破708萬。以現時走勢看，相信上畫多一個星期，過千萬票房是指日可待。

《靈魂奇遇記》上映33天，累計票房超過2,400萬。（《靈魂奇遇記》劇照）

最後，總結賀歲片檔成績，《靈魂奇遇記》以$2,443萬後來居上，雖然未落畫但幾近肯定已是牛年賀歲片王。第二位是劉德華主演的《拆彈專家2》，收$1,894萬（未落畫）。第三位是《狂舞派3》，收$837萬（未落畫），所以按這數據計，《一秒拳王》是今年上畫第三高票房的港產片，可喜可賀。