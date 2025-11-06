非常盜3｜魔術電影殿堂重臨　中環街市設巨型「心之鑽」打卡位

荷里活賣座燒腦犯罪電影系列《非常盜3》，由知名導演魯賓費利沙執導，將於下周四 (11月13日)搶先美國獻映。元老四騎士時隔十年重出江湖，與新世代魔術師聯手，帶來令人腦洞大開的反轉驚喜，以及前所未見的魔術奇招。故事縱橫全球，從紐約、法國到南非與阿拉伯沙漠；魔術師們精心策劃史上最大規模劫案，從鑽石大亨手中取走一顆無價寶石 —「心之鑽」，更要在這場鬥智鬥法的行動中躲避追捕。

《非常盜》每他都有奇幻魔術獻技，未知今集有咩新經典。（《非常盜３》劇照）

魔術師們精心策劃史上最大規模劫案，從鑽石大亨手中取走一顆無價寶石 —「心之鑽」。（《非常盜３》劇照）

中環街市2樓特設大型「幻象」打卡位。（電影公司提供）

這個深受全球觀眾喜愛的荷里活賣座電影系列全新篇章，不單獻給長年支持的影迷，也歡迎初次踏入魔術世界的新觀眾。《喪屍樂園》知名導演魯賓費利沙看到了無數創作上的靈感和可能性。這次的規模、格局與場面皆超越前作，以更加大膽和震撼的魔術顛覆觀眾的視覺和想像。

今集一大震撼場景。（《非常盜３》劇照）

即使未觀賞前作也能愛上這一部新篇章，《非常盜3》延續了影迷所熱愛的一切魔術與動作喜劇的元素。四騎士元老之一的亞莉安娜格林布娜說：「你能從螢幕上看出我們有多麼真實地享受拍攝。如果你還沒看過第一二集，你將會收穫一場好玩又刺激的觀影體驗，然後你會想馬上補看前兩集，再重溫第三集以確保萬無一失。」

元老四騎士時隔十年重出江湖，與新世代魔術師聯手，帶來令人腦洞大開的反轉驚喜，以及前所未見的魔術奇招。（《非常盜３》劇照）

對謝西艾辛堡而言，這部電影建構了一個獨樹一幟的魔術宇宙：「魔術師們集結力量，運用各自的技能，嘗試去創造奇蹟和實踐正義。我十分喜愛這個世界觀。電影會以一種出乎意料的方式顛覆觀眾的認知，帶領他們浸沉式體驗這場冒險。它所體現的是聰明絕頂、天馬行空的想像，和團隊合作的力量。」

視覺誤差都是《非常盜》最常用的手段。（《非常盜３》劇照）

為了讓觀眾重溫《非常盜》系列，發行公司13CC於社交帳戶上載了系列多個經典魔術片段；並於11月3日至30日期間於中環街市2樓特設大型「幻象」打卡位，讓觀眾率先體驗四騎士的經典魔術絕招。