現金英雄｜英雄要課金先有異能？　登Netflix熱播封最創意超英作

Netflix最新韓劇《現金英雄》（Cashero）由李俊昊、金慧峻主演 ，上架後隨即於香港及世界各地登上熱播榜，劇情講述男主角姜尚雄（李俊昊 飾）擁有特殊超能力，然而要做超級英雄毫不容易——全因每次發動異能均會耗用身上現金，只要身上現金耗盡，姜尚雄便會變回平凡人。《現金英雄》的超級英雄特殊設計創新之餘非常寫實，因此劇集被封為「最有創意超級英雄劇集」，稱號絲毫沒有誇大！

韓劇《現金英雄》火速登上Netflix熱播榜！（《現金英雄》劇集劇照）

《現金英雄》獲封為「最有創意超級英雄劇集」實在當之無愧！（《現金英雄》劇集劇照）

《現金英雄》改編自同名韓國漫畫，男主角與其他超能力擁有者，均會在使用異能時付上不同「代價」，令超能力不再免費、似有「課金」條款限制一樣！姜尚雄需要靠現金「啟動」超能力，其餘異能者則要靠「飲用酒精」「卡路里」等作為異能燃料，讓超級英雄不再如往常一樣放題式任用大技！

超級英雄竟然要課金先有異能，真係好得意！（《現金英雄》劇集劇照）

在劇情設定以外，劇組亦起用相當新鮮的演員組合，男主角李俊昊為男團2PM出身的偶像歌手，於2013年跨界成為演員，憑《衣袖紅鑲邊》獲得百想藝術大賞「電視類男子最優秀演技獎」成為首位榮封視帝的歌手；李俊昊近年於劇集《歡迎來到王之國》裡，與潤娥合作愛情類劇集題材亦非常出眾！

李俊昊憑《衣袖紅鑲邊》獲得百想藝術大賞「電視類男子最優秀演技獎」成為首位榮封視帝的歌手。（IG@le2jh）

李俊昊近年於劇集《歡迎來到王之國》裡，與潤娥合作愛情類劇集題材亦非常出眾！（IG@le2jh）

至於女主角金慧峻則在《殺人者購物中心》裡人氣急升，參與劇集《屍戰朝鮮》當年更讓她贏得青龍電影獎「最佳女新人」獎，令她獲得廣泛機會拍攝影視作品！

金慧峻於去年奪得第40屆青龍電影獎的最佳女新人。（sports chosun）