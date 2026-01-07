尋秦記電影版︱秦始皇焚書坑儒暴行疑點重重　460人真實身份存疑

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，更加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等主演新角色上映後創下香港史上最高開畫票房港產片紀錄，更於五日內衝破4000萬票房！《尋秦記》劇情講述趙盤因為遇上「Ken軻刺秦王」事件，因此與項少龍師徒相遇，項少龍亦發覺趙盤成為秦王嬴政後，殘暴不仁的性格絲毫未變，多次勸指：「你係咪唔殺人唔開心啫！」同時秦王亦沉迷長生不老，曾問項少龍家鄉有否長生不老藥，與史書記述的秦始皇相當接近。

趙盤成為秦王嬴政後，殘暴不仁的性格絲毫未變。（《尋秦記》劇照）

項少龍曾勸趙盤：「你係咪唔殺人唔開心啫！」（《尋秦記》電影版劇照）

項太傅出馬都勸唔聽。（《尋秦記》電影版劇照）

在中國歷史中，記載秦始皇殘忍暴行經常以「焚書坑儒」作為代表事件，《史記》裡記載秦始王於公元前213年焚燒「詩、書、百家語及非秦國史書」並於212年坑殺「犯禁者四百六十餘人」，合稱為焚書坑儒。秦始皇焚書坑儒事蹟雖然至今仍人所共知，然而現代史學家卻對事件細節真偽存疑，提出多項疑點。

秦始皇殘忍暴行經常以「焚書坑儒」作為代表事件。（《尋秦記》電影版劇照）

首先，歷史首次記載焚書坑儒事件，已為發生後超過一個世紀撰寫而成的《史記》，撰史者史馬遷具有貶抑秦始皇、對比之下抬高當朝地位的理由。其次，秦始皇確於秦宮圖書館中保留大量各家著作的兩份副本，其餘內容有錯及流通廣傳作品才予以焚毀。再者，秦代儒家思想尚未形成學派體系，因此以坑殺者被稱為「儒」並不合理。

史馬遷撰寫《史記》具有貶抑秦始皇、對比之下抬高當朝地位的理由。（《尋秦記》微博圖片）

最後，對於被坑殺的「儒者」四百六十餘人，歷史記載的身份亦出現多次變化。秦始皇晚年懼怕死亡，因此追求長生不老的仙丹，身邊聚集方士如徐福、侯生及盧生等人，然而三人先後因為花費巨款無法成功煉製仙丹而逃亡，因此秦始皇追究之下捉拿方士四百六十多人，最後於咸陽坑殺。在記載之中，秦始皇坑殺之人先後被稱為「方士」「文學方術士」「諸生」，淡化秦始皇針對方士，強化成儒生，因此「焚書坑儒」一事中疑點重重，令後世史家抱有懷疑。