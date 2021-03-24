總是有愛在隔離｜77歲許冠文高溫爬冷氣槽　導演錢嘉樂「虐老」？

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-24 13:30

由十間電影公司合力製作的抗疫電影《總是有愛在隔離》， 於4月22日正式上映，今日 (24/3)發出終極預告及製作特輯，其中77歲的許冠文落力演出，大熱天時著潛水衣又要捱夜，仲要拍攝爬冷氣槽戲份，身為動作導演的錢嘉樂就被笑指是「虐老」，但他極力否認。

故事講許冠文要設法離開實施隔離措施的酒店，不惜爬冷氣槽和水道。（《總是有愛在隔離》劇照）

《總是有愛在隔離》獲不少電影界前輩不收片酬，仗義出手接拍，其中年屆77歲的許冠文（Michael）更是最落力，當中要應付不少辛苦場面，而且連日來為追趕進度，更要通宵拍攝，可謂為業界出心出力。

拍攝時正值炎夏，相當吃力。（《總是有愛在隔離》劇照）

其中一場講述許冠文、錢嘉樂、王凱韋、馮勉恆爬冷氣槽及秘密水道逃離酒店，四人在34度炎熱高溫天氣下，穿上全套潛水衣裝備拍攝，未開始拍攝，各人已大汗淋灕，工作人員不時為四人抹汗補妝。在休息期間，未落水池已濕透全身。雖然要捱夜、捱熱拍動作戲，但為業界出力的Michael不但沒有怨言，還樂在其中：「我唔係專門做動作戲，但我幾鍾意做動作戲，因為唔洗諗對白，如果係好嘅動作，唔洗解釋，同埋喜劇我最鍾意做全世界都明嘅動作戲，非洲人睇一樣、中國人睇又一樣、美國人睇又一樣，咁就最好！」

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Michael今次與嘉樂有最多對手戲，而在創作上亦合作無間：「我多數度文戲，有幽默感嘅對白，佢就負責動作、打鬥，幾有火花，佢會度一啲嘢我唔會諗到！」與Michael有最多對手戲的嘉樂，身兼動作導演，被問到是否「虐待」前輩，嘉樂笑說：「潛水衣唔關我哋動作設計事㗎，我哋負責實行架啫！」原來嘉樂早在35年前曾與Michael合作，他說：「Michael未必記得，我係《智勇三寶》做過佢替身，演員身份合作今次係第一次，在《總》中演他細佬，可以同偶像合作，每日開工都懷住又緊張又期待嘅心情。」