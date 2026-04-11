飛馳人生3｜羅禮賢羅義民父子拍出極限　汽車克服高原︰要吸氧氣

在內地春節檔票房大收43億元人民幣的電影《飛馳人生3》，已於本周四（9/4）香港正式上畫。影片繼續由韓寒執導，一切高難度的飛車動作場面，韓導就繼續找來香港著名的動作指導羅義民，參與動作設計，而其父親羅禮賢亦有從旁協助，本身是資深特技狂人的羅師傅，拍過不少經典的動作及飛車場面，《天若有情》中劉德華華Dee駕的電單車，更是其私伙珍藏。今次《飛馳人生3》，面對的不單是汽車的問題，還有比第二集海拔更高出千多米的大自然極端環境。



羅義民（左）羅禮賢（右）兩父子，為《飛馳人生３》拍出極限美感。（許育民 攝）

電影《飛馳人生3》有李治庭參與演出。（《飛馳人生3》劇照）

羅禮賢獲荷里活導演認證 羅義民由替身做起承父業

羅禮賢早在80年代入行，加盟「猛龍特技」，一直負責電影中的飛車及特技爆破的場面，參與過的作品包括《喋血雙雄》、《辣手神探》等，而飛車動作戲就有《天若有情》、《霹靂火》、《烈火戰車》、《極速傳說》等，連帶荷里活大導演Michael Bay來港拍《變形金剛4》，都要找羅師傅合作。「每部同外國人合作的電影我都感到驕傲，全世界咁多人，都選你做支援已經係一種證明，而且合作完又會讚賞香港原來都有這種水平。」

兒子羅義民，子承父業，參與過《導火綫》、《証人》，近年更擔任《飛馳人生》系列的動作指導及導演。問到入行是否經爸爸刻意栽培，兩父子都表示沒有，都是順其自然。「當時爸爸話你有興趣就過嚟見識下，初初興趣都不大，在片場行行企企，19歲人行做替身開始，都未算有濃厚興趣，直至爸爸開始教我拍攝上工作，點樣去呈現一個動作畫面時，就令感到好大興趣，嘗試用鏡頭去講故事，而且是無對白。」

羅禮賢羅義民兩父子，均是中國及香港著名的動作指導。（許育民 攝）

電影《飛馳人生3》，在內地春節檔票房大收43億元人民幣。（《飛馳人生3》劇照）

《飛馳３》解決地理及天氣問題 高原反應汽車都要吸氧氣

承接第二集，今次《飛馳人生3》繼續以山路越野賽事為主，而且拍攝地方比過往的海拔高度要高出千多米，據羅義民導演講，團隊先要解決環境、極端天氣等問題，還有車的損耗、改裝、醫療支援等。「點樣保障製作團隊的安全係好重要，有冇直昇機Stand by？好似拍《飛2》時，因為路上有礙物彈出擊傷一位工作人員，雖然情況未算嚴重，但有直昇機就可以直接送佢去醫院，如果冇，單係落山條路已經要熬3個半小時，都仲未去到醫院，真係差好遠。」

據羅義民導演講，團隊先要解決環境、極端天氣等問題，還有車的損耗、改裝、醫療支援等。（《飛馳人生3》影片截圖）

飛車場面相當震撼。（《飛馳人生3》影片截圖）

拍攝時，工作人員有高原反應，車都一樣有。羅義民︰「空氣中的含氧度唔同，整部車的設定要重新調整，試過有日空氣含氧度偏低，完全撻唔著架車，於是用人吸的氧氣，放在進風口輸氧氣入去，即刻撻得著。」羅禮賢更發現一個有趣狀況︰「平價車的『腸胃』會好啲，襟捱一點，貴車『消化系統』會敏感。」而在拍攝前，要在山路不停練習，並清理路上的細微雜物，如刀片石之類，以免在車輛高速行走下發生意外。

父親羅禮賢，技術獲荷里活導演認證，作為兒子羅義民則由替身做起承父業，近年亦獨當一面。（許育民 攝）

經常為一鏡頭研發新裝置 荷里活都作交流互相學習

講到今次最需要刻意的鏡頭，莫過於在戲中做車輛測試，整架車要高速衝落懸崖。羅義民指該鏡頭拍了３個，其實頭兩次都可以用，但就是未夠完美，而為該鏡頭，也要製作特快飛行的航拍機。「由於架車的彈射速度好快，一般航拍機跟唔到，我哋要改裝到更快速度先跟得上，仲要有預感彈射出來的能力，否則拍不出同步效果。」

由於車輛彈射速度極快，一般航拍機跟唔到，要改裝航拍機才跟得上。（《飛馳人生3》影片截圖）

整架車要高速衝落懸崖，羅義民指該鏡頭拍了３個。（《飛馳人生3》影片截圖）

整架車要高速衝落懸崖，羅義民指該鏡頭拍了３個。（《飛馳人生3》影片截圖）

關於自製拍攝設備，爸爸羅禮賢有不少經驗。「初入行時，會學荷里活的技術，去改進自己的拍攝。去到2010年代開始，荷里活開始會引入我們的技術。例如2012年時，正在拍攝一個翻車場面，我哋會安裝好多咪標，去記錄風值等數據，讓落場做嘅特技的人員睇到呢啲數據，更準確地做出個效果。但荷里活因為分工太細，做呢個動作的車手同支援手足是兩個部門，當兩樣嘢分開處理係有一定危險。佢哋見到後話要影低佢引入荷里活，幾年前我睇《特技狂人》，就見到已經有呢套設備。」

羅禮賢認為，雖然荷罜活的製作比較龐大，但香港當年的密集度比較高，而且礙於資金有限，不時運用到小聰明，用一些簡單方法處理一些大問題，在外國人眼中是匪夷所思。

荷里活一直持開放態度學習，羅師傅就在幾年前的《特技狂人》影片中，，看到當年自家研及的設備，套用到拍攝上。（《特技狂人》影片截圖）

《特技狂人》這一幕做出翻車8圈半，打入健力氏紀錄。（《特技狂人》影片截圖）

AI不是威脅係協助 重現《天若有情》戰車或供展覽

講到賽車電影，去年荷里活的《F1電影》被捧為神級作品，要將中國的賽車電影比上，我們又站在甚麼位置？羅義民︰「我們跟《F1》的製作銀碼差好遠，你看《F1》的拍攝，可以去到全世界的賽車場拍攝，演員可以落場拍，當中牽涉的人、公司、贊助商，相當龐大，而人家願意協助你即是相信你，是一份信任。有時拍攝是講整個電影工業的能力，不是一個部門的分別。」羅義民更指出中國本物是冇賽車電影，冇一個團隊拍過這類電影，都是由韓寒導演開始，組成這個團隊拍攝這個系列，是很好的一個開始。

畢彼特主演的《F1》電影亦曾實地到銀石格蘭披治賽場實地取景，因此不少真實車手如當時效力法拉利車隊的Carlos Sainz（右），亦有在電影裡現身。（GettyImages）

至於不時談到CG特效，曾經是真人拍攝的一大威脅，而來到今時今日更去到AI演變，是否代表真人拍攝已無用武之地？飛車特技會否要消失天與地？羅禮賢︰「其實所有都係齒輪咬合作用，每一件都係工具，去幫助呈現每個畫面。我哋嘅態度應該要配合，利用佢去做更好的效果出來。就好似我文筆唔好，都要借用AI去幫我將個人想法寫出來。創意始終喺人度，唔係得一個慳字，一慳大家就會唾棄。世界改變緊，你冇可能唔用。」

當年套《天若有情》，羅禮賢借出私伙拍攝，令成個華人社區，不少人睇完劉德華的英姿都去學揸電單車。(《天若有情》劇照)