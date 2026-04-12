米高積遜｜首映爆家族成員內訌　珍納不滿侄仔演技與兄長吵大鑊

已故國際流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）的傳記電影《米高積遜》（Michael），即將於4月23日上映。電影於前晚（10日）在柏林舉行全球首映，除了男主角兼米高積遜侄仔Jaafar Jackson出席之外，積遜家族成員亦紛紛到來撐場，而米高兩個兒子Prince和Bigi都罕有現身，不過妹妹珍納積遜（Janet Jackson）和女兒Paris卻未有出席，有傳兩人對傳記電影不滿。

米高積遜傳記電影《米高積遜》（Michael），即將於4月23日上映。（電影海報）

珍納極不滿侄仔演繹

據外媒《Page Six》報道，積遜家族上月曾在洛杉磯進行秘密聚會，並放映了這部電影。當時有家族成員希望電影能重振積遜家族聲望，尤其是身為Jaafar爸爸的Jermaine。可惜在放映期間，米高妹妹珍納卻對片中每一幕都有意見，狠批演員的演技、妝容、說話方式，甚至走路姿勢都極度不滿而惹怒兄長Jermaine，兩兄妹更當場「吵大鑊」。有消息人士透露，事件反映家族成員之間的分歧，據知珍納支持侄女Paris起訴米高的遺產執行人，而官司亦加劇了家族成員之間的不和。

電影於前晚（10日）在柏林舉行全球首映。（Getty Images）

米高積遜侄仔Jaafar Jackson在電影中飾演米高積遜。（Getty Images）

積遜家族成員亦紛紛到來撐場。（Getty Images）

米高兩個兒子Prince和Bigi都罕有現身。（Getty Images）

Paris批評劇本不誠實

而米高積遜的女兒Paris去年公開批評這部傳記電影，並指自己讀過劇本的初稿，並就其中不誠實及覺得不舒服的地方提出了一次，可惜並沒有被接納和解決。據《每日郵報》前日（10日）報道，Paris不喜歡電影部分原因是因為她對亡父產生信心危機，以往Paris都力撐父親沒曾侵犯兒童。然而，從小就相熟的Cascio家族中有4兄弟姊妹，都對米高作出性侵指控後，她立即轉向相信Cascio家族，報道更指她已洗掉手指及手臂上有關父親的紋身。

Paris去年公開批評劇本不誠實。（Getty Images）