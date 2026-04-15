21世紀大君夫人｜邊佑錫大曬結實胸肌　IU演活潑霸氣總裁組新CP

上周五及周六，韓劇《21世紀大君夫人》首播兩集，隨後掀起話題，韓國同時段收視奪冠之餘，收視亦創電視台歷來第三高，成功帶出IU、邊佑錫這對全新螢幕CP！邊佑錫首集登場便大派福利，出浴裸露上身大騷結實腹肌冧盡粉絲！IU則演技大突破飾演自戀又自負的財閥千金，於劇中為倒追二王子邊佑錫而屢出奇招！以下為分析頭兩集的四大精華，為全身心投入這段非凡戀曲做好準備！

韓劇《21世紀大君夫人》首播兩集，隨後掀起話題，韓國同時段收視奪冠之餘，收視亦創電視台歷來第三高。（《21世紀大君夫人》劇照）

邊佑錫大曬結實胸肌

IU與邊佑錫時隔十年終於再度合體出演宮廷CP！早已默契十足的二人於劇集首度公布消息時已成為媒體及大眾焦點。人氣有升無減的邊佑錫今次飾演被封為「理安大君」的二王子，自帶王者氣場的演出當然沒有令各位粉絲失望，於劇中以出浴戲份登場震撼全網！淋浴中赤裸上身大曬白滑玉背之外，第二集更大方正面展露其漲爆胸肌及結實腹肌，性感線條讓觀眾大飽眼福兼血脈賁張！

邊佑錫自帶王者氣場，演出當然沒有令各位粉絲失望，於劇中以出浴戲份登場震撼全網！（《21世紀大君夫人》劇照）

第二集更大方正面展露其漲爆胸肌及結實腹肌，性感線條讓觀眾大飽眼福。（《21世紀大君夫人》劇照）

韓國傳統絕美夢幻煙花「落火遊戲」

《21世紀大君夫人》為現代宮殿劇，經典名場面多不勝數，其中以IU與邊佑錫於「主上誕日宴」相遇時的夢幻煙花最為震撼！「主上誕日宴」的煙花祭並非劇中虛構，而是韓國每年於咸安無盡亭舉辦的傳統煙花祭典「落火遊戲」。數千個落火袋點燃後如同「花火」一樣紛紛落下，象徵除厄運、求平安，既壯麗又動人。

韓國每年於咸安無盡亭舉辦的傳統煙花祭典「落火遊戲」。（《21世紀大君夫人》劇照）

數千個落火袋點燃後如同「花火」一樣紛紛落下，象徵除厄運、求平安，既壯麗又動人。（《21世紀大君夫人》劇照）

IU演活既活潑又高傲的霸氣總裁

女主角IU演戲經驗豐富，今次於劇集亦勇於作出突破，於財閥千金的高傲不羈，以及倒追王子時的可愛活潑性格之間作出極限轉換，各種小表情完全俘虜粉絲心！被王子邊佑錫連番拒絕後，IU進擊地展開一系列「倒追奇招」，花樣層出不窮！除了買通消息全天候追蹤邊佑錫的生活軌跡，於餐廳及戲院埋伏登場，連邊佑錫跑步時亦不放過。IU更勁爆地以高超的騎馬技術「追求」邊佑錫，場面搞鬼！

IU勇於作出突破，劇集中於財閥千金的高傲不羈，以及倒追王子時的可愛活潑性格之間作出極限轉換。（《21世紀大君夫人》劇照）

被王子邊佑錫連番拒絕後，IU進擊地展開一系列「倒追奇招」，花樣層出不窮！（《21世紀大君夫人》劇照）

第二集IU已經向王子邊佑錫求婚成功

IU連番奇招倒追成功，於首兩集已經得到王子邊佑錫的答應，要她準備成為「大君夫人」！原來邊佑錫早在高中時期已有留意同校的後輩IU，而同時身為IU及邊佑錫的好友：總理盧尚炫卻似乎一早暗戀IU，他是否成為大君的情敵？而邊佑錫的大嫂、大妃孔升妍則一直視他為威脅，更想出手阻撓他的婚事。究竟IU和邊佑錫的戀情會否弄假成真？兩人又能否化解一切暗湧？請密切留意劇集未來的最新發展！