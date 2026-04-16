穿PRADA的惡魔2｜盤點經典時尚造型　安妮夏菲維學懂穿搭改變人生

《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）未上映已掀起全球熱潮，首集於2006年上映時，作為一部講述時尚圈生態的電影，不同角色的時裝穿搭驚艷了全球觀眾。當年的服裝指導由《色慾都市》服裝指導Patricia Field擔任，她成功為幾位主要演員，設計超過多達50款不同造型，為角色由外到內建立出鮮明的形象。

《穿PRADA的惡魔2》由梅麗史翠普、安妮夏菲維、艾美莉賓特及史丹利杜茨四位元祖主角主演。（《穿PRADA的惡魔2》角色海報）

經典造型勾起觀眾回憶

安妮夏菲維（Anne Hathaway）飾演的沙安蒂（Andrea Sachs），由校園走入職場，大變身後的不同時尚配搭服飾，即時成為觀眾追捧的時尚典範。梅麗史翠普（Meryl Streep）飾演的mean爆惡頂上司裴美蘭（Miranda Priestly），那些丟到枱上的皮草大衣，以及充滿硬朗波士型格的服裝選擇，建構出時尚女王的超強霸氣。艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演的首席助手艾美莉（ Emily Charlton），其衣着打扮也絕不馬虎。一看到這些經典造型，絕對令觀眾即時勾起所有回憶。

這件藍色針織毛衣成為不少粉絲的集體回憶。（劇照）

初登職場藍毛衣

沙安蒂一身鬆身藍色針織毛衣內配恤衫加格仔裙的造型，帶點學生氣的打扮，與《Runway》雜誌滿場Prada與Chanel形成強烈對比。這個「毫無品牌意識」的造型，正正突顯沙安蒂尚未踏入時尚世界的那份格格不入。

Chanel經典造型象徵安蒂開始掌握時尚權力與遊戲規則。（劇照）

升級成Chanel Girl

在Nigel（Stanley Tucci飾）協助之下沙安蒂全面升級，換上貼身剪裁Chanel孖襟外套與最新款Chanel超長靴，配上Fendi綠色手袋與Chanel經典項鏈，正式踏入高級時尚領域。整體造型由鬆散變得利落有型，象徵她開始掌握時尚權力與遊戲規則。

沙安蒂戲中的快速剪接中連換多套高級品牌造型。

Montage變身階段

沙安蒂戲中的快速剪接中連換多套高級品牌造型，包括一開始的綠色大褸造型配Kate Spade手袋與Giuseppe Zanotti金色高踭鞋；頭戴冷帽撞Rebecca Taylor深灰色大褸配上Christian Louboutin啡色長靴；Chanel 格仔帽配上白色 Yigal Azrouel 長褸，與Calvin Klein銀色手袋極夾；柯德莉夏萍式髮型配襯黑色乾濕褸加上紅色手套，充滿女人味；進入辦公室則變身成Calvin Klein啡色皮褸登場；為裴美蘭執拾枱面即變身迷你裙配金色Chanel頸鏈與長靴，每一套都在強化她由「外行人」蛻變為時尚玩家的過程。

沙安蒂開始學懂時尚穿搭。（劇照）

慈善晚宴成熟時

選上John Galliano絲質與蕾絲黑色長裙，配上Alexander McQueen露趾高踭鞋，低調之中滲出成熟女人味。

巴黎晚裝高訂展現安蒂已完全融入時尚世界。（劇照）

巴黎晚裝高訂層次

披上墨綠色華麗晚裝配手套，整體造型更接近高訂時裝層次。融合Chanel與Christian Dior風格，展現她已完全融入時尚世界。

離開Runway後安蒂完全穿出了個人風格。（劇照）

離巢成長期變型女

離開Runway之後，沙安蒂身上少了名牌，但一件啡色皮褸內襯黑色樽領衫，一條緊身牛仔褲與啡色皮靴，完全穿出了個人風格。