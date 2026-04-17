CinemaCon2026｜搶先播《復仇者5》預告　雷神與Steve Rogers聯手

一年一度於拉斯維加斯舉行的CinemaCon 2026，今年由迪士尼壓軸舉行發布會，剛於香港時間早上7:30圓滿結束。全長兩小時的活動可謂驚喜連連，當中大家最期待的，必定是年底上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）。結果在迪士尼發布會上壓軸登場，而且更一如所料，會上首度公開了全球限定的首條正式預告！

一年一度於拉斯維加斯舉行的CinemaCon 2026，迪士尼在會上首度公開了全球限定的首條正式預告！（電影公司提供）

據參與發布會的人士形容，預告片中有雷神（Thor）與末日博士（Doctor Doom）大戰的場面，雷神與Steve Rogers更再次合作，而《變種特工》系列人物亦正式登場，妖后（Mystique）更會變身成為新一代黑寡婦Yelena；尚氣（Shang-Chi）亦會與牌王（Gambit）對戰。單看這些內容，已足以令全球粉絲為之瘋狂，因為當中包含多個觀眾期待已久的系列大集結。

飾演末日博士的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與御任美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans）也有到場。（電影公司提供）

飾演末日博士的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與御任美國隊長的基斯伊雲斯（Chris Evans）也有到場，兩人在台上更搞笑地拒絕攬攬。羅素兄弟導演（Russo brothers）與監製凱文費吉（Kevin Feige）更宣佈《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers： Endgame）會在9月重映，並正式揭開全新觀影體驗的新系統InfinityVision，務求令觀眾體驗最強影院效果。

羅素兄弟導演（Russo brothers）與監製凱文費吉（Kevin Feige）更宣佈《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers： Endgame）會在9月重映。（電影公司提供）

《曼達洛人與古古》終極預告登場

除了《復仇者聯盟5 》，迪士尼多部巨製也有全新預告正式公開，其中5月21日香港搶先上映的《星球大戰》全新外傳電影《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu），就發布了終極預告片，一開場已見到古古仿如尤達大師一樣，在森林中打坐，預告亦揭露更多角色與場面，幾乎將舊版《星球大戰》的多個經典畫面重現，觀眾完全感受到導演Jon Favreau對系列的熱愛。場內更特別獨家播放了《曼達洛人與古古》頭20分鐘片段，包括二人在大雪中登場等內容。

《星球大戰》全新外傳電影《曼達洛人與古古》（The Mandalorian & Grogu），亦在會上發布了終極預告片。（影片截圖）

今年暑期上映的Pixar重頭作《反斗奇兵5 》（Toy Story 5），也在會上公開了全新片段，聲演胡迪的湯漢斯（Tom Hanks），以及聲演巴斯光年的添艾倫（Tim Allen）更齊齊登場，炒熱全場氣氛。

真人版《魔海奇緣》（Moana），由聲演到親身演出主角茂宜（Maui）的狄維莊遜（Dwayne Johnson）打頭陣上台。（電影公司提供）

The Rock親揭《魔海奇緣》秘密

同樣是暑假大作之一的真人版《魔海奇緣》（Moana），由聲演到親身演出主角茂宜（Maui）的狄維莊遜（Dwayne Johnson）打頭陣上台，他大談自己與角色的十年連繫，並透露茂宜這個角色是啟發自他的祖父，當他在台上展示祖父的相片時，更令觀眾驚覺兩者十分相似。而飾演慕安娜（Moana）的女星Catherine Laga'aia，更首次在台上講述拍攝的感受。場內更播出了茂宜唱出《You’re Welcome》的獨家歌舞片段。