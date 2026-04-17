金像獎2026｜兩大導演坐鎮對稿房 爾冬陞爆「威逼」：因為冇錢

第四十四屆香港電影金像獎頒獎典禮即將舉行，金像獎董事局主席爾冬陞今日（17/4）率領一眾工作人員及業界代表，於文化中心外進行傳統的拜神儀式，祈求典禮順利完成。在接受《香港01》訪問時，小寶（爾冬陞）除了透露籌備進度，更特別提到了今年在幕後班底中擔當重任的兩位優秀導演吳煒倫及（Alan）與陳茂賢。

爾冬陞率領一眾工作人員及業界代表，於文化中心外進行傳統的拜神儀式，祈求典禮順利完成。（葉志明攝）

自出招邀人冇錢唯有「威逼」

爾冬陞表示團隊默契極佳，兩人早已非首年參與。他更開玩笑指，為了邀請吳煒倫擔任創作總監，自己動用了不少「手段」：「我用咗好多手法去威逼佢，但就冇得利誘，因為冇錢㗎嘛！」

爾冬陞特別提到，金像獎後台設有一個極具名氣的「對稿房」，所有嘉賓出場前都會在該處對稿，而吳煒倫與陳茂賢兩位大導演主要負責文字方向及幕後策劃。他笑言這群幕後功臣平時都穿得非常「隨意」：「通常下邊嗰啲都唔會走出嚟，都係著得求其，講常佢哋完咗之後，就會直接去我哋小型嘅 party現場先，而整個製作團隊，每年都有啲新人 ，因為好多都係義工嚟。」

爾冬陞自謙「老人家」。（葉志明攝）

財政預算審慎 贊助商大力支持

對於外界關注的資金問題，爾冬陞透露今年的贊助情況理想：「今年都算係 OK 嘅，臨尾我哋啲新客同埋舊客都好支持，最後都稍微鬆咗口氣。」

政府資助有限 轉走商業化路線

被問及政府資助方面，爾冬陞坦言雖然有申請，但金額不會超過一千萬。他強調，在目前的經濟環境下，金像獎希望盡量走「商業化」路線，加強與商業機構合作：「呢兩年我都同同事講，大家都知而家財政嘅問題，我唔覺得我哋應該用盡方式去向政府攞好多錢，而係盡量自力更生啦。所以今年好多贊助商都好支持，我哋都好感恩。」

爾冬陞透露政府資助有限，金像獎希望盡量走「商業化」。（葉志明攝）

團隊新舊交替 爾冬陞自謙「老人家」

雖然主席自謙是「老人家」，但他對目前的製作團隊非常有信心。他指出團隊中除了他、Jack（吳煒倫）和陳茂賢較為資深外，其餘成員都非常年輕且專業。儘管每年都有新成員加入，但整體運作已非常純熟。