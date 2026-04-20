金像獎2026評論｜合拍片時代告終　香港影壇孕育出新生代影后

《第四十四屆香港電影金像獎》經已圓滿結束，各大獎項亦塵埃落定。今年有一個現象，全晚18個獎項，由兩部「都市傳說」電影一共橫掃了13個，分別是《風林火山》以8個獎項成為大贏家，而《再見UFO》亦獲得5個成第二贏家。證明好戲經得起時間考驗，一面世已成經典。



《再見UFO》獲得最佳電影、最佳導演等5個大獎，成第二贏家。（葉志明 攝）

連續3年新生代女演員封后

演技獎方面，影帝由梁家輝第五度奪得，贏了劉青雲的四次，僅次於梁朝偉的六次，更厲害是家輝哥由80年代開始，隨後的90、00、10及20年代都分別拿過一次，是唯一每10年就有一部影帝作品的男演員。

家輝哥由80年代開始，隨後的90、00、10及20年代都分別拿過一次，是唯一每10年就有一部影帝作品的男演員。（葉志明 攝）

至於女主角方面，廖子妤以大熱姿態憑《像我這樣的愛情》首次封后。她在2014年，第三十三屆首獲提名最佳新演員；2022年，第四十屆憑《梅艷芳》奪得最佳女配角，11年後的今日登上影后寶座，時間不快也不慢，實力獲得認可。回看近3屆最佳女主角賽果，均由新生代女演員奪得，2024年《白日之下》余香凝、2025年《破‧地獄》衛詩雅，以及今年的《像我這樣的愛情》廖子妤，都是來自本土中小型製作，題材亦是貼地的社會或家庭議題。

合拍片歷史任務完成

合拍片盛行的年頭，因為必需符合選用內地演員的規條，在男明星具票房保證下，片方無奈地只好犧牲女主角位置，令香港女演員演出機會減少，從而得獎機會也大減。合拍片由2003年的CEPA開始運作，細看隨後的最佳女主角得主，或多或少都受影響，2005年章子怡《2046》、2006年周迅《如果·愛》、2007年鞏俐《滿城盡帶黃金甲》、2008年斯琴高娃《姨媽的後現代生活》。近年代一點，更會有國產片，2020年周冬雨《少年的你》，2022年亦有劉雅瑟《智齒》。

在男明星具票房保證下，片方無奈地只好犧牲女主角位置，令香港女演員演出機會減少。（《智齒》劇照）

陸續再有影后新面孔

直至合拍片對內地觀眾缺乏吸引力，製作數量開始銳減，甚至有業畀人士認為其歷史任務已完成，香港電影步入重回本土市場的方向。沒有規條限制，選用演員方面較自由，甚至從近年入圍女主角看，亦以香港演員為主，例如有新面孔的袁澧林《窄路微塵》、王丹妮《毒舌大狀》、許恩怡《久別重逢》、鍾雪瑩《看我今天怎麼說》、談善言《虎毒不》等，慢慢地培育一批屬於香港影壇的新生代女演員，相信在不久將來，會有更多新面孔踏上影后寶座。

袁澧林曾經憑《窄路微塵》候選女主角。（《窄路微塵》劇照）

鍾雪瑩去年憑《看我今天怎麼說》金馬封后。《看我今天怎麼說》劇照