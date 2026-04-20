金像獎2026｜杜德偉難忘梁家輝教演戲：佢用五種方式去演一個角色

昨日（19日）是一年一度《第44屆香港電影金像獎》的日子，杜德偉奪得「最佳男配角」一獎，他在後台接受傳媒訪問時提及到得獎感受及他與梁家輝之間不為人知的往事。杜德偉先分享得獎感受：「其實我入行已經41年喇，真係冇試過咁緊張，好耐冇試過咁緊張。可能因為電影呢樣嘢對我嚟講，係我音樂以外比較陌生嘅範圍。其實我想同大家分享一件事，就係我喺2003年嘅時候，曾經同吳孟達（達哥）合作咗一套電影，拍咗兩個半月，我同佢朝夕相對，可以話係朝夕相對。嗰陣我對演戲嘅執著同睇法有咗深刻嘅改變。」

杜德偉奪得「最佳男配角」。(陳順禎 攝)

杜德偉多謝達哥啟發

杜德偉分享到當時吳孟達（達哥）送了一本書予他：「嗰本書叫《角色的誕生》，就係《喜劇之王》入面講嘅嗰位喜劇大師史丹尼斯拉夫斯基講嘅由內至外嘅理論。」他笑指原來真的有這一本書，回家後亦把這本書看完：「先發覺原來我喺2003年之前，完全唔知道點樣先算係一個演員。所以我要多謝達哥，佢啟發咗我。由2003年之後，我每做一個戲，都盡量做到一個稱職嘅演員應該做嘅嘢。其實我喺香港好耐冇拍戲，差唔多20年。今次呢個獎，係我返嚟香港拍戲第一個獎，加上我自己好認真想做好一個演員，我覺得呢個獎對我嚟講意義非凡。」

杜德偉多謝達哥啟發。(陳順禎 攝)

杜德偉提及到梁家輝也曾經幫助過

另外提及到梁家輝也曾經幫助過他，杜德偉毫不掩飾表示「係」，他說到當時第一次拿到《風林火山》的劇本，得知道梁家輝亦有份參與：「佢用咗一晚時間，分享咗佢對李文迪呢個角色嘅心得同睇法。我覺得最精彩嘅係，佢攞咗一場戲出嚟，係最難演嗰場戲，佢用咗大約四至五個唔同嘅演繹方法去演繹，節奏、情感、心理全部都唔同。佢仲要諗好，張枱擺喺邊，相掛喺邊，然後李文迪坐喺邊，呢啲全部都係佢自己虛構嘅。唔知你可唔可以想像嗰種震撼？當時我坐喺度，睇住影帝近距離發揮，我自己即將演嘅角色，用咁多唔同方法，我覺得係一個好震撼嘅經驗。」杜德偉繼續表示當時他「呆咗」，但是梁家輝示範後便向他說：「好，孖生細佬你演一次啦！」可是當時杜德偉「連對白都未記得晒」，所以覺得有這個經驗很難忘。

杜德偉提及到梁家輝也曾經幫助過。(陳順禎 攝)