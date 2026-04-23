米高積遜｜侄仔為MJ平反　飽受白斑症折磨「變白」並非要成為白人

講述已故國際流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）的傳記電影《米高積遜》（Michael）前日於美國洛杉磯舉行首映禮，紅地氈上片中男主角亦即MJ侄仔Jaafar提及外界對的米高積遜誤解。

米高積遜傳記電影《米高積遜》（Michael），於今日（23日）上映。（電影海報）

MJ侄仔男主角談外界誤解

Jaafar在紅地氈提及外界對叔叔MJ的誤解，更為MJ平反：「外界對他最大的誤解是什麼？我認為是說他想成為白人，這是最大的誤解。」Jaafar指MJ患有罕見疾病「白斑症」（Vitiligo），而電影能讓外界了解什麼事白斑症，更反映出MJ從小就飽受白斑症的折磨。

電影男主角兼MJ侄仔Jaafar在紅地氈提及外界對叔叔MJ的誤解。（Getty Images）

Michael Jackson的家族成員都有出席首映禮。（Getty Images）

另外，米高積遜的家姐La Toya Jackson受訪時，亦有提及Janet Jackson不滿影片的傳聞。她解釋拍攝前製作人有問Janet是否願意於片中出現，不過她禮貌地婉拒了，La Toya指好希望家族所有成員都出現在片中，但家人都要尊重Janet的意願。

La Toya Jackson受訪時，亦有提及Janet Jackson不滿影片的傳聞。（Getty Images）

「白斑症」屬罕有自身免疫性皮膚病

「白斑症」（Vitiligo）屬於慢性自身免疫性皮膚病，全球有1％人口患有。由於黑色素細胞受損死亡，導致皮膚出現邊界清晰的雪白色斑塊，經常發於面部、手腳等部位，雖然不具傳染性，但嚴重影響外觀與心理。治療方式包括塗藥膏、照光治療，甚至做手術。