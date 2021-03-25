Netflix新片《致命幻像》同性床戲惹爭議　火辣褓姆勁吸睛

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-25 09:00

新片《致命幻像》（Deadly Illusions）日前在Netflix上架，雖然口碑奇差，在「爛番茄」（Rotten Tomatoes）只得17%「新鮮度」（好評），但卻成功登上Netflix點擊率排名冠軍，究竟有咩咁吸引？

觀眾批評電影中的床戲好多餘。（電影截圖）

《致命幻像》由《色慾都市》女星Kristin Davis、Dermot Mulroney及Greer Grammer主演，講述一名女作家因為忙於撰寫劇書，聘請了年輕美麗的褓姆到家中照顧小孩。她對褓姆產生性巧想，之後更秘密搭上，有次兩人在廚房中親熱時被作家的丈夫撞破。

之後作家發夢見到褓姆跟丈夫發生關係，她分不清是夢境還是現實，為此而鬧得不愉快。後來中界公司告訴作家，褓姆並非由他們介紹，作家決定去調查褓姆的身份，並尋找好友協助，但當她到好友家中時，發現對方被鉸剪插頸而死，作家決定報警。

更多電影精彩場面

可是所有證據顯示作家是兇手，當中包括看不清臉孔的閉路電視片段，她否認所有控罪並找到褓姆的姨母，對方透露褓姆小時候被父母虐待，所有兄弟姊妹中只有她生還，並由姨母養大，但因為以前的經歷令她患有人格分裂。作家致電丈夫提醒要小心褓姆，但褓姆已準備向作家丈夫下毒手，作家趕至制止了褓姆。

一年後，作家完成了小說，獻給犧牲了的好友，之後到精神病院探望褓姆，電影最後一幕為作家離開精神病院的閉路電視片段，打扮跟之前作家離開好友家的一樣，而且都是看不清臉孔，未知這名女子是作家還是褓姆。

飾演褓姆的Greer Grammer更多靚相

+ 16 + 16 + 16

睇劇情都知部戲有幾狗血，不少觀眾看過電影後都表示「中伏」，無論演員演技、劇情及製作都相當差勁，簡直是在浪費生命。不過劣評越多，就越吸引人睇，《致命幻像》自上周在Netflix上架後，一直穩佔全球點擊率排名冠軍，當真「口裡說不，身體卻很誠實」。