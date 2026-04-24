夜王｜黃子華爆笑問「江咩生」　每年都應讀錯字︰等全港學多隻字

賀歲片《 夜王》票房大收過億，今日（23/4）更返到尖東舉行慶功宴。上星期推出導演版，票房更上一層樓，截至23/4晚上8點，票房已去到1億1,242萬，有力破同一班底的舊作《毒舌大狀》。而男主角黃子華更向導演吳煒倫送上珍藏版火機，並附上一支入氣，除了具紀念價值，更取其打氣的意思。

《 夜王》票房截至23/4晚上8點，票房已去到1億1,242萬，有力破同一班底的舊作《毒舌大狀》。（陳順禎 攝）

黃子華向導演吳煒倫送上珍藏版火機，並附上一支入氣，除了具紀念價值，更取其打氣的意思。（陳順禎 攝）

慶功宴上，黃子華特別拿出一份私人珍藏送給導演吳煒倫，原來是戲中出現的同年代火機，拍攝時為免損耗只製作道具版用，但今日子華就將這個珍藏版送給導演。「個打火機係啲細叔伯送畀我，而家送畀導演，仲有一樽Gas，取其意為導演打氣，票房要過《毒舌大狀》。」

黃子華自創手勢，表示要「過」《毒舌大狀》票房紀錄。（陳順禎 攝）

問到導演可有甚麼回禮，黃子華就搶答想要導演在金像獎穿上的「你啱」Tee，原來這是導演跟服裝部同事製作的團隊Tee。黃子華︰「好好用呀，一同人嗌交就畀佢睇，你啱！」而今日子華跟何啟華（阿Dee）撞衫，二人作狀擺出拍BL劇的姿勢，問到子華可有考慮下部戲開拍BL題材？子華即發揮其創意︰「BL即係Big Lam（舔），要舔到盡。」

吳煒倫在金像獎上穿上的「你啱」Tee，黃子華都想要一件。（影片截圖）

黃子華乘機抽金像獎水︰「每年（金像獎）都應該讀錯幾隻字，跟住全香港都識多幾隻字。」（陳順禎 攝）

另外，《夜王》的Philip謝君豪，近日忙於綵排與葛民輝、江𤒹生（AK）合演的舞台劇《Magic Hour 魔幻時刻》，記者向豪哥詢問綵排情況，黃子華聽後扮嬲乘機抽水︰「你當我哋《夜王》死呀？你問下佢套舞台劇？你又問下江……江咩生話？」立即全場爆笑︰「呢個字好難寫呀，而家全香港人都識得寫呢個字，呢個都係難得嘅機會，每年（金像獎）都應該讀錯幾隻字，跟住全香港都識多幾隻字。」