蔡蕙琪專訪｜嫲嫲一手湊大　墓前分享「葵芳」喜悅︰佢一定睇到

今集《由零說起》的主角有蔡蕙琪 Kay，但無論叫中文名定英文名好，都不及一個《夜王》的角色名「葵芳」來得親切易記。本身是舞台劇演員的她，在團內五年，毅然對風高浪急的電影圈有份好奇，想當個衝浪者衝一次。於是毅然決定離開劇團，準備迎接新挑戰，意想不到第一個接拍的角色已令她一舉成名。

場地提供︰Redroom

由中學開始，蔡慧琪已經對演戲有深厚興趣。（林志龍／潘樂文 攝）

《夜王》的角色「葵芳」，令蔡蕙琪一片爆紅。（《夜王》劇照）

嫲嫲想睇到孫女出嫁︰對不起，我未夠錢結婚

由中學開始，蔡慧琪已經對演戲有深厚興趣，而在追夢過程中，自覺非常幸運，除了一畢業演藝就入到中英劇團，以全職身份參與演出，更令她感動是家人一直以來都對她鼎力支持。「由我小時候很想學跳舞開始，家人已經很支持我學跳舞，跟著入APA（演藝學院）他們都知道我不是讀書的材料，沒有強逼我。入了中英劇團之後，差不多每套劇他們都有來看，爸爸、媽媽、嫲嫲、姐姐、姐夫一起來支持。」

蔡慧琪在追夢過程中，最感動是家人一直以來都對她鼎力支持。（林志龍／潘樂文 攝）

由於父母都需要外出工作，嫲嫲就一手一腳由細湊大蔡蕙琪，二人感情特別深厚。「由細吃她煮的飯，跟她同房睡上下格床，她在家裡看報紙，見到我的演出報道會剪存。」不幸嫲嫲後來患上血癌，更在去年初病逝。回想跟嫲嫲走最後一段路時，非常難捱。

由於父母都需要外出工作，嫲嫲就一手一腳由細湊大蔡蕙琪，二人感情特別深厚。（受訪者提供）

蔡蕙琪嫲嫲更會將孫女上報的新聞剪存下來。（受訪者提供）

蔡慧琪︰「好記得當時在中英劇團排戲，收到家人通知嫲嫲做身體檢查驗到有血癌，我立即崩潰趕去醫院了解情況，知道是末期，但不知道還可活多久，這個未知是最難捱的。但嫲嫲好厲害，她一直堅持，捱過自己生日，隨後再捱到去農曆新年，最後在去年1月18日離開我們。」其實蔡慧琪深知嫲嫲最想看到她結婚一日︰「我說嫲嫲對不起，我還沒有錢結婚啊！」

「葵芳」一角令蔡蕙琪得到突如其來的人氣，她不忘要將這份喜悅跟嫲嫲分享。（《夜王》角色海報）

墓前跟嫲嫲分享「葵芳」喜悅︰你睇，我上報紙呀！

雖然嫲嫲離開了，但在蔡慧琪心中其實一直長存，甚至去到演《夜王》一幕喊戲，也借助跟嫲嫲的相處，去演出那份情緒。「我是代入自己一些真的經歷，我嫲嫲是有癌症的，我爺爺也是有癌症，當家裡人有一個類似的經歷的時候，就可以代入去想象一下，如果我爸爸真的有癌症，那怎麼辦呢？所以我要多謝嫲嫲，真的多謝她，因為最貼近人生的經歷就是她，準備時我都有望一望個天，很想她支持我。」

拍攝《夜王》那場喊戲，蔡蕙琪都有望一望個天，感受嫲嫲對自己的支持。（林志龍／潘樂文 攝）

雖然嫲嫲離開了，但在蔡慧琪心中其實一直長存。（受訪者提供）

陪孫女走過寂寂無名的日子，今天「葵芳」萬千寵愛，但嫲嫲未能感受這股由孫女製造出來的風潮，會是一份遺憾？「睇到！一定睇到！我燒了一份報紙給她看。」原來在剛過去的清明節，蔡蕙琪便帶同一份有自己報道的報紙放入衣包，燒給嫲嫲看。「這是我爸爸的鬼主意，我還對著照片說︰『你好嫲嫲，你看看，我上報紙呀！』我還準備《夜王》首映的零食與她分享，還逐一向嫲嫲介紹︰「這個是導演、黃子華和Sammi（鄭秀文），你吃多點。」目的就是將整份喜悅，跟嫲嫲完整地分享。

那麼來到今日，還會時時刻刻想念嫲嫲?「我想她已經在我心裡存在，譬如你現在和我談她的時候，我會覺得她還在我心裡還沒走，還可以跟她聊天。而且我覺得自己這麼幸運，一定是她庇佑我，所以我和嫲嫲是一直都保持在一起的。」

蔡蕙琪知道嫲嫲最想睇到自己孫女出嫁，「對不起嫲嫲，我未夠錢結婚啊！」（林志龍／潘樂文 攝）