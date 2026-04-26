蔡蕙琪專訪｜感謝黃子華幫手對戲　提自己別沉溺讚賞︰要向前行

蔡蕙琪（Kay）在電影《夜王》中的「葵芳」，受歡迎程度在電影上畫數日經已感受到，坊間人人談論之餘，不少廣告商亦垂青其人氣︰港鐵、便利店、服裝品牌，連剛舉行的《香港電影金像獎》也邀請她擔任直播主持。突如其來的人氣，雖未及消化，但已需趕快適應。不過蔡蕙琪從來都是個欠缺自信的人，在讀演藝時尤其大受打擊，戲劇正正助她重拾自信。而到這一刻，她深深明白到眼前走紅的，只係角色並非本人，現在希望盡快有新角色演出，令大家睇到自己在「葵芳」以外的另一面。



場地提供︰Redroom



蔡蕙琪從來都是個欠缺自信的人，在讀演藝時尤其大受打擊，戲劇正正助她重拾自信。（林志龍／潘樂文 攝）

對於突如其來的人氣，蔡蕙琪一直都只能答︰「適應中。」（林志龍／潘樂文 攝）

經常被要求示範鄉音 「想睇呀？入戲院啦！」

當下蔡蕙琪走到街上，都會有人認出，而大家通常都會立即叫︰「葵芳」或是「Francesca」，至於最多人要求Kay做的，當然是即場示範幾句鄉音。「我會跟他們說︰『想睇呀？入戲院啦！』因為我覺得表演這回事，就是要出現在熒幕、舞台上，單單在街上，對我來說是不是一個舞台呢？大家要入戲院看整套電影，才可以感覺到另一層次，不是更好嗎？」

明白表演者會有一份堅持，但會否怕有些街坊會覺得掃興？「是啊，所以我會用比較幽默的手法處理，『想睇？入戲院睇多幾次啦』希望大家理解。」又慶幸「葵芳」角色是需要配濃妝豔抹，正常妝扮的蔡蕙琪，都要花點時間才認出。「沒錯！在街上我都是這樣走或搭地鐵，沒有人認到，有些人可能看到之後要想一想，很熟口面是哪一位呢？但我已經走了。」

當下蔡蕙琪走到街上，最多人要求的，當然是即場示範幾句鄉音。（《夜王》影片截圖）

「葵芳」角色是需要配濃妝豔抹，正常妝扮的蔡蕙琪，都要花點時間才被途人認出。（《夜王》影片截圖）

頓成廣告新寵 突如其來的人氣︰適應中

「葵芳」受歡迎的程度，從近日獲不少廣告商垂青便略知一二，港鐵、便利店、快餐店、服裝品牌，就連剛剛舉行完的《香港電影金像獎》，都邀請她擔任直播主持，突如其來的人氣，她未來得及消化，但要趕快適應。不過蔡蕙琪很明白，現在爆紅只是角色，並不是她自己本人，她現在希望儘快有新角色新演出，令大家看到自己在「葵芳」以外的另一面。

蔡蕙琪︰「以往都有拍攝廣告經驗，但都是模特兒性質，真的要去擔任一個品牌的代言，覺得是另一回事，自己是代表著那個品牌，而對方又相信我，是多了一份責任感。」一份突如其來的人氣，連蔡蕙琪身邊的好友，都不時關心她是否適應？「每過一兩星期朋友都會問我︰『怎樣呀？你OK？』而我每次都是答︰『適應中！』因為每星期都會有新的挑戰，要自己去拆解、去洽談合作、裝備自己……很多很多事情。」

剛剛舉行完的《香港電影金像獎》，都邀請她擔任直播主持。（資料圖片）

不要沉迷別人的讚賞中 感謝黃子華跟自己對戲

人氣是會令人享受，更會沖昏頭腦，但蔡蕙琪就好清醒，覺得當下的紅不是自己，只是角色。「我又不覺得現在的狀態是紅，只是我個角色，多了人認識，觀眾量多了。我很想藉著這次機會，可以讓我有下一次演出，拍下一部電影，這樣對我來說已經是很好了。不要沉迷別人的讚賞中，這是我在這段時間，最需要學會的事。很多人都給予我很高的評價，但自己知有得再做得更好，到下一部戲就要繼續向前，電影始終會有落畫的一天，潮流也都會有退去的一天，我要怎麼繼續走演員這條路，是要由自己決定，不要被觀眾帶走你自己太多。」

蔡蕙琪明白到電影始終會有落畫的一天，潮流也都會有退去的一天。「我要怎麼繼續走演員這條路，是要由自己決定，不要被觀眾帶走你自己太多。」（林志龍／潘樂文 攝）

《夜王》中，蔡蕙琪飾演的「葵芳」有兩場重點戲，一喊一笑，喊方面，她演出前都感到壓力，但又拍表現不佳拖慢進度，所以膽粗粗向黃子華求助，希望埋位前可以對一對戲。「舞台劇的經驗就是可以排戲，但電影現場大家都好忙，我都不知道子華是否有空，但他好友善，好樂意先跟我對一次，那場戲需要自己很多感情，所以都希望不要忘記台詞，一忘記就浪費那份情緒，所以就以防萬一一定要找子華神對一對。」

蔡蕙琪要演喊戲，她感到有壓力，拍表現不佳拖慢進度，所以膽粗粗向黃子華求助，希望埋位前可以對一對戲，結果一口答應。（《夜王》劇照）

愛演戲源於中學落選音樂劇 「羨慕他們可以在台上表演」

一次中學校內的舞台劇表演，成為蔡蕙琪對演戲產生興趣的原點，繼而去報讀相關課程，成功考入演藝學院。不過那次中學演出不是演甚麼女主角或重要角色，反之只是做一位道具手足。「中學的四十五週年校慶表演《窈窕淑女》（My Fair Lady）音樂劇，那時候我就去試鏡想做女主角，最後落選，由一位中六的學姐選中。」

雖落選，但Kay不甘心，誓要留在劇裡參與其中，而她的決定相當極端︰「冇戲演，我連舞蹈員都不做，決定去做道具組，負責製作帽子。」而當Kay坐在台下看著自己有份參與的戲在演時，她看得如痴如醉。「我很羨慕他們可以在台上表演，那時候就萌生了一個目標，其實我應該是很喜歡表演這回事，應該很喜歡舞台劇，於是就去考APA（演藝學院）。」

中五時期的Kay，坐在台下看著自己有份參與製作的戲時，看得如痴如醉。「我很羨慕他們可以在台上表演，那時候就萌生了一個目標，其實我應該是很喜歡表演這回事，應該很喜歡舞台劇，於是就去考APA（演藝學院）。」（林志龍／潘樂文 攝）

蔡蕙琪對自己一直缺乏自信，到畢業一刻都不敢說自己是演員。（網上圖片）

考入演藝學院同學臥虎藏龍 「自己好廢」

以為自己有天份，以為自己有舞台觸覺，直至入到APA，才知自己原來比想像中廢。「因為APA是任何年紀都可以入讀的，旁邊的同學是很厲害，有豐富舞台經驗，令我覺得自己很廢，完全失去自信，所以在APA的經歷是比較艱難。」要慢慢去學習什麼是演員？什麼是戲劇？

到畢業一刻都不敢說自己是演員，要去到中英劇團參與多次演出後，才自覺是真真正正的專業演員。「在中英劇團做全職演員，星期一至六，10點至6點，有戲就要排，沒有戲都要回來幫忙，或者看看下一個劇的劇本。當你成為專業演員，你不能再用一些很脆弱的藉口，被人說兩句便失去自信，你要接受自己，接受自己的缺陷，懂得欣賞自己醜的一面，或將自己搞笑、失敗的一面，變成欣賞自己，從而學到很多東西。」