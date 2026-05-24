康城影展｜《再生家族》獲9分鐘掌聲　是枝裕和感觸想起樹木希林

《小偷家族》導演是枝裕和，憑自編自導的全新動人之作《再生家族》(Sheep In The Box) ，第十度出戰康城，第八度入圍主競賽單元。日前他便率領女主角綾瀨遙、男主角大悟及小演員桒木里夢，一同踏上康城紅地氈舉行世界首映。電影在放映後，獲全場觀眾起立鼓掌9分鐘，觀眾反應熱烈。

獲得觀眾的支持，是枝裕和表示︰「能感覺到觀眾一路專注看到最後，讓我鬆了一口氣。」感激康城的觀眾之餘，是枝裕和感性地透露，在觀眾起立鼓掌時，他想起了已故演員樹木希林，因為當年一起面對觀眾掌聲不斷時，她曾率性地一直說︰「我們快點離開吧！」

《再生家族》的一家三口，男主角大悟、小演員桒木里夢及女主角綾瀨遙。（電影公司提供）

小演員桒木里夢在戲中一人分飾兩角，演技大受讚賞。（電影公司提供）

綾瀨遙、大悟演夫妻拖手行紅地氈

繼《海街女孩日記》後相隔十年再度與是枝裕和導演合作，綾瀨遙表示：「我在首映現場努力觀察每個人的表情，想知道大家對這部作品的看法和感受。康城觀眾與日本觀眾觀影反應不太一樣，讓我覺得非常有趣。」首度擔正電影男主角的日本綜藝節目搞笑組合「千鳥」成員大悟，處身康城與女神綾瀨遙手拖手行紅地氈，當然大表興奮︰「能有這樣的經驗真的非常開心！我對偌大的放映廳印象深刻，加上全場都在高喊導演的名字，讓我也分享到那份光榮。」

至於電影作首映後，外國權威媒體亦相繼給予好評—— 《Deadline》將本片譽為：「是枝裕和從影以來最純粹、最夢幻的電影之一！」《The Wrap》讚︰「粗獷卻絕美的異類佳作！看似典型是枝裕和式寓言，其實大有驚喜。」《Screenrant》則評為︰「優美簡潔，情緒準確到位；演員出色，綾瀨遙完美演繹角色的喜與憂。」

有小朋友同行，大家都顯得特別活潑。（電影公司提供）

有小朋友同行，大家都顯得特別活潑。（電影公司提供）

AI再生療癒喪子之痛

《再生家族》是是枝裕和自《小偷家族》之後時隔八年再次執導個人原創劇本的日本電影，他一手包辦執導、編劇與剪接。是枝裕和的電影素來以敏銳視角審視、用溫暖筆觸描繪當代社會與小人物面貌。而《再生家族》採取新的角度，以近未來世界的「AI復活」題材切入生活，探討家庭、記憶與科技倫理之間的複雜關係：一對喪子的年輕建築師夫婦，為療癒痛苦的心靈，透過AI再生科技，迎來了外型、語調甚至記憶都和兒子一模一樣的仿生人形機器人，企圖重組破碎家庭，重拾往昔生活日常。但這個兒子的替身，竟然有自己的心思與心事……

以機械人探討親情審視人性

是枝裕和的電影始終沒有離開過「家庭」這個主題，卻不斷挑戰傳統，建構各式各樣多元另類的完美家庭：並不一定由血緣連繫而成，卻是由命運際遇所造就。是枝裕和在康城影展的記者會上解說︰「我對人工智慧的了解並不多，不過我確實聽過許多相關的討論。我認為最重要的一點是：即使科技不斷進步，最終留下來『最能代表人類本質』的東西究竟是什麼？我想寫一個故事，能夠讓看過的人也一起思考。」

已故國寶級演員樹木希林，一直是導演是枝裕和的愛將。（《小偷家族》劇照）

電影在康城作首映後，獲不少外媒力讚。（電影公司提供）

女主角綾瀨遙，在康城記者會上便分享自己如何看戲中三口之家的微妙關係：「我所飾演的角色是一位失去了兒子的母親。對她而言，時間彷彿凍結了。她像失去了心，也失去了情感；她與丈夫的關係也停滯不前，無法再面對彼此。直到遇見了仿生機械人孩子，她的丈夫才重新對她敞開心扉，她也能夠再次去面對他。一個人想向前看的理由有很多，有時只要稍微改變視角，人生就能再度前行。我在電影最終得以面對仿生機械人孩子，也得以面對『他並非一個真實的人類』這個事實。」

《再生家族》出席康城首映。（電影公司提供）

另一邊廂，男主角大悟被問到如何拿捏和詮釋角色時坦言︰「老實說，我當時其實沒有想那麼多。我只是單純覺得眼前的孩子非常可愛。同時我也清楚知道，這孩子是個機械人。所以我並沒有刻意去進行多麼深奧的思考，只是非常坦率、自然地去演繹。總而言之，他很可愛，但他是一台機械人。我沒有用什麼複雜的技巧，只是對眼前所發生的一切做出最真實的反應。所以，非常謝謝您對我的表演給予如此高度的評價！」入圍康城影展主競賽單元的《再生家族》，將於6月18日在香港隆重獻映。