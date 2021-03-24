《午夜天鵝》草彅剛影帝之作6月有得睇　「奇蹟真的會發生」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-03-24 18:00

有「日本奧斯卡」之稱的《日本電影學院獎》頒獎典禮，日前已頒發所有獎項。其中前SMAP成員草彅剛更憑《午夜天鵝》奪得最優秀主演男演員獎。這是他入行37年以來，繼早前奪得《藍絲帶電影獎》影帝後，再奪演技獎，成雙料影帝，亦是他首次封「日本奧斯卡」影帝。電影獲好成績，旋即獲安排在香港上畫，暫定６月上映。

草彅剛憑《午夜天鵝》的跨性別人士一角，從影37年來首次封影帝。（劇照）

有日版《翠絲》之稱的《午夜天鵝》，造型上更具「女人味」。(《午夜天鵝》劇照)

草彅剛領獎時表現得難以置信，發言時更一度眼泛淚光：「真的嗎？我認為至今能夠和大家一起工作，能有各夥伴一直為我加油打氣，香取慎吾及稻垣吾郎等所有曾經合作過的朋友一直在我身邊給予支持，我才能夠站在這個舞台上，真的非常開心。」

草彅剛在《午夜天鵝》中飾演一名跨性別者，晚上在娛樂場所，以演出芭蕾舞「天鵝湖」為生，一日母親委託他幫忙照顧親戚的女兒。由起初的排斥，到發現女孩甚有跳芭蕾舞天份，從而孕育出成為其母親的想法，演技深受影評人讚賞，成功勇奪影帝寶座。

《午夜天鵝》同時亦奪得最優秀作品獎，草彅剛領獎時不敢相信：「真的可以拿嗎？到底要怎樣才好。原來奇蹟是真的會發生的！是啊，不要放棄，一步步地前進，偶爾回頭，每個人都會有這樣的時候，但再從那裡前進，或許就會有好事發生。」