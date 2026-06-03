丹麥影帝麥斯米基辛係李小龍迷　大耍雙節棍仲專誠到「故居」打卡

香港首屆《Comic Con》已於周日閉幕，今年邀請了多位國際級巨星訪港，當中包括丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen），他憑《沉默的羔羊前傳》（Hannibal）及《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）廣受歡迎。而今次訪港，更揭露他是個李小龍迷，不單在場內大耍雙節棍，活動後更留港遊玩，與同行的Norman Reedus去到李小龍「故居」打卡。

當日麥斯米基辛取締尊尼特普，飾演「葛林戴華德」，表現獲不少好評。（劇照）

麥斯米基辛今次來港，令不少前往會場跟他合照取簽名。（資料圖片）

李小龍故居只剩門牌 早改建為新住宅

麥斯米基辛在《Comic Con》舉行期間，已在個人社交平台上載一段耍雙節棍的片段，手法之純熟收放自如，似食過下夜粥。而活動過後，他更相約同行的Norman Reedus，去到九龍塘金巴倫道41號，李小龍「故居」門前打卡。這個原為李小龍故居「栖鶴小築」，在李小龍死後，富商余彭年於1974年購入，曾改為經營「羅曼時鐘酒店」。

麥斯米基辛在活動過後，更相約同行的Norman Reedus，去到九龍塘金巴倫道41號，李小龍「故居」門前打卡。（IG圖片）

2008年余計劃向政府捐出物業作李小龍博物館，惟雙方未達成共識，加上結構問題最終擱置，重建為一幢兩層高的新住宅。該消息對一直爭取保留「龍居」的李小龍會而言是一大噩耗，而從麥斯米基辛連門牌都唔放過的行徑來看，香港確實白白失掉一個具旅遊價值的景點。

李小龍故居「栖鶴小築」後改為「羅曼酒店」，在重建成新住宅前的最後面貌。（資料圖片）

李小龍故居「栖鶴小築」後改為「羅曼酒店」，在重建成新住宅前的最後面貌。（資料圖片）

李小龍故居「栖鶴小築」後改為「羅曼酒店」，在重建成新住宅前的最後面貌。（資料圖片）

曾想成為特技演員 新作注入李小龍元素

事實上，麥斯米基辛自小都沉迷動作，從影以來亦演出過不少動作戲，而在新作驚慄電影《怪奇魔塵事件》（Dust Bunny）中，他飾演一名殺手，便曾向導演提議在動作場面上加入李小龍的動作元素。他在訪問中透露：「其實自小已經想成為特技演員，不斷在地上翻滾摔撻。我亦練過體操，因此在做特技動作時非常有用！」

麥斯米基辛自小都沉迷動作，在新作驚慄電影《怪奇魔塵事件》（Dust Bunny）中飾演一名殺手的他，便曾向導演提議在動作場面上加入李小龍的動作元素。（《怪奇魔塵事件》劇照）

對於向李小龍致敬，導演當時亦透露有跟麥斯米基辛一同研究︰「我們像小朋友一樣，親自用李小龍公仔設計不同特技動作、練習步法，我亦提議不如加入雙節棍！」麥斯米基辛亦興奮地表示：「能夠有一個時刻，讓我假扮成為李小龍，實在非常過癮！」