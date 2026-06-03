九龍城寨之終章｜吳彥祖另一造型曝光　黑超長褸展現超強反派氣場

電影《九龍城寨之圍城》票房大破1億，電影於《第43屆香港電影金像獎》獲得9個獎項，包括最佳電影及最佳導演。導演鄭保瑞早已宣布會開拍前傳《龍頭》及續篇《終章》，劇組亦於4月正式為《終章》開工。繼上月大隊在尖東一帶封路拍攝，新加盟的吳彥祖驚喜以光頭Look亮相後，日前再被網民偶遇，曝光了吳彥祖另一型爆造型。

吳彥祖的剃光頭及留鬚打扮，簡直型爆尖東。（陳順禎 攝）

吳彥祖早前在現場跟導演鄭保瑞（黃衫）有講有笑。（陳順禎 攝）

吳彥祖背住一個巨型側孭袋，途中被人搶劫。（陳順禎 攝）

吳彥祖另一造型曝光

日前有網民偶遇吳彥祖拍攝《終章》，引來途經市民目光，並將片段分享到社交平台。片中可見，身處靈堂的吳彥祖繼續以光頭留鬚Look現身，戴上黑照，身穿黑色長外套，雙手放在腰前，而外套內亦同樣有黑色重金屬斜帶，加上吳彥祖擁有1米82的模特兒身形，非常有型。據知這幕是在九龍殯儀館地下拍攝，想不到仍有市民經過拍下開工一刻。

日前有網民偶遇吳彥祖拍攝《終章》，曝光了另一新造型。（小紅書/@Kw99）

吳彥祖的合照造型非常有型。（小紅書/@Kw99）

網民大讚吳彥祖的光頭look型爆。（小紅書/@Kw99）

據知這幕是在九龍殯儀館地下拍攝，想不到仍有市民經過拍下開工一刻。（小紅書/@Kw99）

網民推測吳彥祖演反派。（小紅書/@Kw99）

網民推測吳彥祖演反派

有大批網民看到片段後，都紛紛根據吳彥祖的裝扮推測所演的角色是否反派，更大讚他型爆：「隔著屏幕 看花絮都已經能感受到超強大佬氣質 太有型了這個造型 阿祖氣質身材夯爆了」、「這造型酷爆了」、「這個造型很適合他 心心眼」、「真的看光頭看順眼了」、「光頭好看！」。