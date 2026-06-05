10間敢死隊｜住滿重症但笑聲滿瀉的病房　《唐探》系列導演溫情作

《唐人街探案》系列導演陳思誠，最新一集的《唐探1900》，在內地創下36億人民幣票房，非常亮麗。今年，導演陳思誠首次挑戰「生命喜劇」《10間敢死隊》，用喜劇講述一個溫暖故事。 話說醫院走廊盡頭的10號房，是一個特別的存在，住著的都是重症病人，但每天歡聲笑語熱鬧非凡。 而故事就從章小兵（蔣龍 飾）跳樓未遂的那天開始講起......

醫院走廊盡頭的10號房，是一個特別的存在，住著的都是重症病人，但每天歡聲笑語熱鬧非凡。 （《10間敢死隊》劇照）

導演希望《10間敢死隊》能成為一部與以往風格截然不同、受年輕觀眾喜愛的作品。（《10間敢死隊》劇照）

導演分享《10間敢死隊》出現的原因，是自己被王寶強介紹的「100個臨終關懷採訪」真實案例深深觸動，由此萌生了創作這部溫情療癒「生命喜劇」的想法。 他觀察到當下社會的情緒變化，也因此選擇用嬉笑熱鬧的喜劇形式，呈現更直面現實、直擊人心的題材，希望《10間敢死隊》能成為一部與以往風格截然不同、受年輕觀眾喜愛的作品。

陳思誠導演認為電影對當下的他來說，是對生命、生死的認知。（《10間敢死隊》劇照）

導演陳思誠表示：「電影不只有好壞之分，也有真假之分，這是一部我付出了很多情感和心血的電影，我認為是一部真電影，不知道在當下這樣的市場環境中會怎樣，從來沒這麼忐忑過。」陳思誠導演認為，這部影片對當下的他來說，是對生命、生死的認知。他認為，疫情後整個社會心態發生了很大的轉變，他想把自己塵封多年的題材拿出來，希望傳遞給觀眾「更積極更有力量地面對生命」的觀點。

2025年3月《10間敢死隊》出了劇本的最後一稿，主創團隊集體閉關16天沒有出酒店，最後拍攝很順利。（《10間敢死隊》劇照）

他又憶述指，2025年3月《10間敢死隊》出了劇本的最後一稿，主創團隊集體閉關16天沒有出酒店，最後拍攝很順利。他忽然發現，雖然故事用了相對輕盈的筆觸來展現，但生死是一個太過沉重的話題，他甚至希望這是自己最後一次觸及這個話題。對於未來，陳思誠導演不想把自己束縛在商業片導演上，更希望能達到隨心所欲的自由創作心態，他覺得現在觀眾最需要「有勁兒」、「新」的作品，不算是什麼樣的勁，能讓人在情緒上有特別大的觸動都行，主要是得真正意義上激發人的腎上腺素。