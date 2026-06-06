揭密日｜預告暗藏彩蛋　爆前總統尼克遜到訪外星停屍間真有其事？

「如果有一天，你發現我們並不孤獨。如果有人向你展示和證明——你會恐懼嗎？」已久久沒有拍外星人題材的名導史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的原創新片《揭密日》（Disclosure Day）即將於6月11日上映，劇情高度保密，但已知劇情與揭露外星人為題材，加上近期五角大樓公開UAP神秘機密檔案時間非常巧合，不禁令人思考外星人是否真的存在。

史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的原創新片《揭密日》（Disclosure Day）即將於6月11日上映，雖然劇情高度保密，但已知劇情與揭露外星人為題材。（《揭密日》海報）

近期五角大樓公開UAP神秘機密檔案時間與電影上映的時間非常巧合，不禁令人思考外星人是否真的存在。（《揭密日》預告畫面）

代言史匹堡確信外星智慧文明的存在。（《揭密日》預告畫面）

預告暗藏彩蛋驚現外星停屍間

在最新發布的預告中，其中在「外星停屍間」的一幕有兩個穿上黑色西裝的男人在旁觀測，看穿上保護衣的科學家從冷凍櫃拉出外星人屍體，而該CCTV畫面亦紀錄了當時為1973年2月18日晚上21:35。這一幕似乎是應對了前美國總統尼克遜（Richard Nixon）與好友喜劇男星Jackie Gleason，半夜偷偷到訪佛羅裡達州的空軍後備基地（Homestead air reserve base）的傳聞。

這一幕似乎是應對了前美國總統尼克遜（Richard Nixon）與好友喜劇男星Jackie Gleason，半夜偷偷到訪佛羅裡達州的空軍後備基地（Homestead air reserve base）的傳聞。（《揭密日》預告畫面）

傳聞指尼克遜親眼看到4具外星人屍體

傳聞有指兩人在空軍基地親眼看到4具外星人屍體，而屍體並不是外界認知的「小灰人」，而是擁有大耳朵、大眼睛、禿頭，貌似妖精的「Hopkinsville Goblins」。消息指，Gleason回家後被嚇得失眠幾天，並偷偷將事件告訴妻子，後來被妻子公開事件，並出版了書籍《The Nixon-Gleason Alien Encounter》。對此，有不少影迷推測史匹堡特意加插這一幕必定有意思，更推測是否暗示時間並不只是傳聞這麼簡單。