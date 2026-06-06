給阿嬤的情書｜內地狂收15億　導演堅持素人擔正︰潮汕話要純正

在內地影壇掀起現象級觀影狂潮、逆襲大片勇奪票房冠軍並目前錄得超越15億人民幣驚人票房的口碑佳作《給阿嬤的情書》，正式推出港版海報並宣佈將於6月18日全港隆重上映。這部由新銳導演藍鴻春執導的最新力作，憑藉極致真摯的故事和感情打動內地千萬觀眾，成為今年影壇最具話題性的黑馬佳作。

故事講述潮汕阿嬤葉淑柔一直守著平淡的日子，安享晚年。孫子曉偉因債務纏身，瞞著家人遠赴泰國，尋找傳聞中的億萬富豪阿公鄭木生。(《給阿嬤的情書》劇照）

《給阿嬤的情書》是近年少有全採用潮汕話（潮語）演出的電影。(《給阿嬤的情書》劇照）

導演堅持素人擔正︰潮汕話必須說得非常純正

《給阿嬤的情書》作為一部全片採用潮汕話（潮語）演出的電影，影片不僅完美還原了汕頭、潮州、揭陽等地的絕美風土人情，更透過最地道的方言，將「家己人」的情感濃度推向極致。而電影最為人津津樂道之一是大膽啟用素人李思潼和王彥桐做主角，有別於一般商業電影的操作。導演藍鴻春堅持選用最貼近生活、最具地道質感的面孔。導演表示：「因為我們要拍純正的潮汕電影，潮汕話必須說得非常純正，這是第一位。要選到純正潮汕話的演員是不容易，我們面試了很多人，但是最後還是回到原汁原味的，用我們潮汕土生土長的這些人演比較好」。影片同時邀得趙曙光、李樹浩等潮汕本土喜劇泰斗坐鎮，與素人演員擦出驚喜火花，為香港觀眾帶來耳目一新的銀幕體驗。

沒大卡士，甚至得素人演出的《給阿嬤的情書》，憑口碑錄得超越15億人民幣驚人的票房。(《給阿嬤的情書》劇照）

所尋找的阿公原來早已不在人世，那個與阿嬤一直在書信中談情說愛的，竟是一個陌生人。(《給阿嬤的情書》劇照）

來自陌生人的情書

故事講述潮汕阿嬤葉淑柔一直守著平淡的日子，安享晚年。孫子曉偉因債務纏身，瞞著家人遠赴泰國，尋找傳聞中的億萬富豪阿公鄭木生。然而，曉偉最後卻帶回了一個震驚整個家族的消息：阿公早已不在人世，那個與阿嬤一直在書信中談情說愛的，竟是一個陌生人。隨著曉偉的調查，一段隱藏了半世紀的感情赫然襲來，擊中了阿嬤的心。

電影除了讓人深刻的演出外，故事亦深刻觸及了老一輩內地人遠赴南洋打工的華僑血淚史。電影聚焦於大時代洪流下，務工華僑在異鄉刻苦拼搏的無奈與堅守，以及留守故土的潮汕女性那份獨有的堅韌。片中兩位女主角雖然在不同的地方，但都用頑強的生命力撐起兩個家庭，展現在時代洪流下，人與人之間最有情有義的面貌。

《給阿嬤的情書》港澳由洲立影片、銀都機構、東方影業、 英皇電影、安樂影片及映藝娛樂聯手發行，將於6月18日港澳全線戲院上映。

片中兩位女主角雖然在不同的地方，但都用頑強的生命力撐起兩個家庭。(《給阿嬤的情書》劇照）

戲中展現舊時代潮汕人的生活。(《給阿嬤的情書》劇照）