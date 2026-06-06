不得不好死｜陳奕迅相隔8年再拍戲　酷熱警告下抱仔跑街身水身汗

近日，陳奕迅（Eason）被網民拍到在大埔某車房內拍戲，據知Eason今次參與的是美術指導張蚊首次執導作，由MIRROR成員柳應廷（Jer）主演的電影《不得不好死》，故事改編自真人真事，講述一生與皮膚癌搏鬥的陳偉霖（William），在父親離世後失蹤，其親友遠赴冰島尋找他的旅程。而今次亦是陳奕迅自2018年參與谷德昭執導，與李榮浩合演的《臥底巨星》後，相隔8年再次參與電影拍攝。

陳奕迅已有8年未有參與電影拍攝，難怪在金像獎頒獎禮上，馮德倫也以此為話題︰「你都好耐冇拍廣東片，你應該多啲支持香港電影？」（葉志明 攝）

陳奕迅隨即以郭富城的金句回應︰「一齊企硬，支持香港電影！」（金像獎直播截圖）

網民在大埔拍到電影《不得不好死》中，陳奕迅參與的戲份。陳奕迅在戲中疑似飾演父親角色，兒子在車房門外突然暈倒。（橙一半mma＠小紅書影片截圖）

Eason立即將他抱入車房內施救。（橙一半mma＠小紅書影片截圖）

Eason立即將他抱入車房內施救。（橙一半mma＠小紅書影片截圖）

Eason立即將他抱入車房內施救。（橙一半mma＠小紅書影片截圖）

Eason在戲中要抱起兒子跑出車房求救。（小熊427＠小紅書影片截圖）

陳奕迅演父親角色 抱兒子跑街求救

就現場拍攝的片段可見，相信正在講述男主角兒時的狀況，會不時體力不支暈倒。陳奕迅在戲中疑似飾演父親角色，當兒子在車房門外突然暈倒，Eason立即將他抱入車房內施救，但見情況未有改善，便匆忙地抱起兒子跑出車房求救。

拍攝當日天氣相當炎熱，天文台亦發出酷熱天氣警告，而該鏡頭都拍了幾趟，Eason亦拍到身水身汗。（小熊427＠小紅書影片截圖）

完成一個鏡頭，工作人員都要出動手提風扇，助Eason降溫。（小熊427＠小紅書影片截圖）

Eason對於製作非常認真，不單在NG後立即去看Playback睇自己的演出。（小熊427＠小紅書影片截圖）

拍攝當日天氣相當炎熱，天文台亦發出酷熱天氣警告，而該鏡頭都拍了幾趟，Eason亦拍到身水身汗，完成一個鏡頭，工作人員都要出動手提風扇助他降溫。Eason對於製作非常認真，不單在NG後立即去看Playback睇自己的演出，亦有關心小演員的狀況，可能都怕佢熱親。

早前導演張蚊在個人IG高興分享，電影《不得不好死》完成冰島的拍攝。（張蚊＠IG圖片）

早前導演張蚊在個人IG高興分享，電影《不得不好死》完成冰島的拍攝。（張蚊＠IG圖片）

早前導演張蚊在個人IG高興分享，電影《不得不好死》完成冰島的拍攝。（張蚊＠IG圖片）

改編自真人故事 患皮膚癌曾預告活不過５歲

電影《不得不好死》講述男主角威廉出生時便被診斷出患有死亡率極高的「黑色素瘤」皮膚癌，身上長滿了黑色斑點腫瘤，醫生曾告知他大有可能活不過5歲，但他憑藉著驚人的毅力和豁達的人生觀，不僅打破了醫生的「死亡預言」，更將自己變成生命教育的一篇章，教導民眾豁達面對生死。