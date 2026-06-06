再生家族｜名導是枝裕和訪港出席映後談　場次開賣幾分鐘售罄

日本導演是枝裕和，憑《小偷家族》躋身全球歷來第三位獲得康城金棕櫚大獎的導演。在剛過去的一屆，他貫徹地以家庭為主題的《再生家族》(Sheep In The Box)入圍。新作由他身兼導演、編劇與剪接，與影后綾瀨遙與日本綜藝節目搞笑組合「千鳥」成員大悟首度合作。是枝裕和導演將於6月中專誠來港，趕在《再生家族》香港開畫前席出席各項宣傳活動，包括現身《再生家族》的首映禮與謝票場，跟本地觀眾見面互動，更會於唯一一場《再生家族》特典場的映後分享中，與兩位香港特別嘉賓簡君晉與余香凝同場對談交流，分享對《再生家族》的解讀與感受。

日本名導是枝裕和於2024年，訪港出席《亞洲電影大獎》。（資料圖片）

新作《再生家族》由是枝裕和身兼導演、編劇與剪接，與影后綾瀨遙與日本綜藝節目搞笑組合「千鳥」成員大悟首度合作。（《再生家族》劇照）

無論任何場次，有是枝裕和出席的場次，門票都有數分鐘內沽清。（網頁截圖）

《再生家族》講述一對年輕建築師夫婦，為療癒意外喪子之痛，透過AI再生科技，迎來了外型、語調，甚至記憶都和兒子一模一樣的仿生人形機器人，企圖重組破碎家庭，但這個兒子的替身竟然有自己的心思與心事……電影上周於日本全國共365間戲同步開畫，首周末即直衝接近2億日圓票房，榮登日本開畫周末真人電影票房冠軍！。

特典場邀請《白日之下》導演簡君晉與女主角余香凝，原來兩位今次是跟是枝裕和導演聚舊！二人因為香港電影金像獎的邀請，2024年曾經與當時來港任頒獎嘉賓的是枝裕和有過一面之緣。對於能為是枝裕和在香港的映後分享會中擔任主持，簡君晉說：「兩年前我和Jennifer因為金像獎邀請，有幸與是枝裕和導演見面及茶敘交流，導演亦都好願意分享。期待今次再見面及訪問，特別是他今次帶著新作品《再生家族》來到香港。」

是枝裕和導演說：「創作《再生家族》的念頭，始於去年春天讀到的一則新聞。報道提到中國有企業利用AI 讓逝者重生。逝者，究竟真正屬於誰？」（《再生家族》劇照）

《再生家族》在日本上畫，首周末即直衝接近2億日圓票房，榮登日本開畫周末真人電影票房冠軍！（《再生家族》劇照）

特典場邀請《白日之下》導演簡君晉與女主角余香凝，跟是枝裕和現身對談。（資料圖片）

而身為是枝裕和影迷兼特別嘉賓的余香凝，也表示期待：「每次是枝裕和導演有新作品都令我非常期待，這次除了可以欣賞新作《再生家族》，更可以有機會對談交流，十分期待聽到他分享有關新作的點滴！」《再生家族》由綾瀨遙飾演的媽媽角度出發，當中有不少對母性與親情的刻劃與探討，相信會令身為人母的余香凝特別投入和感動。

《再生家族》中繼續貫徹家庭主題，以「科技是否真正能讓死去親人復活再生」為起點，展開人類情感與科技進化的衝突，審視人與機器之間的界線，再觸及親情的破裂與重建，寫實地刻劃人性。對於在《再生家族》的創作源起，是枝裕和導演說：「創作《再生家族》的念頭，始於去年春天讀到的一則新聞。報道提到中國有企業利用AI 讓逝者重生，在日本，也有企劃利用科技讓已故知名歌手重返舞台演唱新歌，引起爭議。逝者，究竟真正屬於誰？」

《再生家族》由綾瀨遙飾演的媽媽角度出發，當中有不少對母性與親情的刻劃與探討，相信會令身為人母的余香凝特別投入和感動。（《再生家族》劇照）

雖然這個倫理問題至關重要，但我完全能理解那些失去摯親的人，內心多麼渴望以任何形式再見逝者一面，講出未曾說出口的話。我很想以喪親的人為主角，寫一個故事。在本片中出現的 AI、死者，甚至是樹木與森林，在西方文化中往往被視為威脅，或是與人類生命相對立的力量。然而，在東方文化裡，這些概念背後的意涵卻略有不同，對我來講已根深蒂固。因此在創作這部電影時，我不禁思考，自己能否跳出典型反烏托邦電影的框架，創作出別樹一格的劇情與結局？儘管電影是一個近未來的故事，但我希望它能被視為「孩子青出於藍、超越父母」的普世寓言。」