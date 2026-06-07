童黨重映｜38年後因一場戲變三級　小妖尖東海傍跳霹靂舞被邀拍戲

1988年上畫的電影《童黨》，近日在影藝戲院舉行的《Images of Generation》放映專題中重映，目標是以強烈的紀實影像，帶領觀眾穿梭於80至90年代的少年城市邊緣。而由劉國昌導演的《童黨》，就是活動第一部登場作，昨日（6/6）在九龍灣Megabox舉行放映會，會上更是放映35mm 菲林版本，原汁原味。除了導演及副導演葉劍峰，聯同演員謝偉傑（小妖）、王忠巡 （細強）、譚建成 （護髪素）一齊出席。



電影《童黨》在九龍灣Megabox舉行放映會，會上更是放映35mm 菲林版本，原汁原味。（許育民 攝）

電影《童黨》的主創人物出席重映會，左至右導演劉國昌、演員王忠巡（細強）、謝偉傑（小妖）、譚建成 （護髪素）及副導演葉劍峰。（許育民 攝）

電影《童黨》重映會。（許育民 攝）

3000人中選9位年輕演員 尖東海傍溜冰場Disco流連

在映後分享會上，觀眾先問起選角時遇到的問題，葉劍峰表示當年導演堅持戲中的9位童黨成員，要全數用新人演出，當時剛大學畢業，初踏影圈的葉劍峰，第一個任務就是要去找這批演員。「當時盲摸摸唔知點搵，於是去最多年輕人流連的地方，尖東、Disco、溜冰場等，都係硬住頭皮走去問佢哋有冇興趣拍戲？起初都成日畀人兇我，又用好多黑社會用語大我，我都係扮聽得明。前前後後花了大半年時間，約見過3000位演員先集齊，小妖都係喺尖東搵番嚟。」

戲中女主角馬衍亭「豬油糕」，差不多到開鏡才物色到。（《童黨》劇照）

當年導演留國昌，堅持戲中的童黨成員，要全數用新人演出。（《童黨》劇照）

有劇本但唔畀睇 小妖︰用17歲的反應帶落角色

據小妖講，當時自己只得17歲，在尖東海傍跳霹靂舞，就被副導演睇中問有冇興趣拍戲。「我個人爛玩，咩都唔驚，你叫我做乜就做，所以咪去拍下。」導演劉國昌表示，開拍時電影已有完整劇本，但拍攝前一直唔畀演員睇，理由就是不要大家去到片場，一字一句地讀對白。「我想佢哋帶畀角色及電影一份真實性，只要知道情節係乜，就憑自己的諗法去演，所以佢哋都係主創的一部分，同佢哋相處對話，畀到好多資料我哋，知道年輕人喺呢個狀況點處理。」

小妖補充︰「佢叫我用17歲的反應帶落角色，唔使理個劇本自己去發揮，我全程都係咁去做。當時大家都未滿18歲，簽約仲要阿爸阿媽簽。」

電影《童黨》重映會後，不少影迷拿珍藏予導演簽名，包括當年上畫時的大堂劇照。（許育民 攝）

更有當年推出的LＤ。（許育民 攝）

初剪版長3小時 菲林遺失難推加長版

另一演員王忠巡，在戲中飾演「細強」，他是團隊中最年輕一人，拍攝時只得13歲。「我當時都好昏迷，唔知發生咩事，導演叫我做乜就做乜，自己都係屋邨長大，住七層大廈，邨內見過唔少惡行，所以都是憑記憶演出嚟。埋位前副導演都會幫我哋試戲，但我哋唔鍾意，要做番自己嘅版本畀導演睇。」

據演員譚建成 （護髪素）講，電影的初剪被長約3小時，但最終要求上以90分鐘左右上畫，所以好多情節都被逼剪走。包拮點解我個名叫「護花素」，其實本身有拍到一幕，講我喺髮型屋做學徒。」導演劉國昌都有向電影公司詢問可有剪後的原片菲林，不過大部分都已遺失，難再重見天日。

謝偉傑（小妖）出席電影《童黨》重映會。（許育民 攝）

小妖演出時只有17歲︰「佢叫我唔使理個劇本自己去發揮，我全程都係咁去做。」（《童黨》劇照）

甄子丹出任武指 部分場面被列為三級？

《童黨》電影在1988年上畫時，未有三級制，今次重映過電檢時，就被評為三級，副導演葉劍峰相信，跟新版加長了入會儀式有關。至於會否跟戲中的劈友場面有關？導演劉國昌表示不太清楚，但就結局那場大廝殺反而有故事分享。「我哋原先劇本冇阿爸為救仔犧牲呢幕，係製作公司同監製要求，希望結尾有番啲動作場面，幫助賣埠，而家睇番個故仔都覺得夾硬嚟。不過大家又知唔知，套戲其中一位武術指導叫Donnie，就係而家嘅國際巨星甄子丹，當時佢都係剛剛從海地回港，差不多係第一部做武指嘅戲。」