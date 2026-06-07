反斗奇兵5｜Taylor Swift分享兒時扮牛女片　「5歲開始就係忠粉」

電影《反斗奇兵 5》（Toy Story 5）將於今個暑假上映，早前Taylor Swift 透露將為電影創作並獻唱的消息一出，瞬間引爆社交網絡，成為全球影迷與樂迷的熱門焦點。這首由她親自操刀創作並獻唱的全新原創歌曲 《I Knew It, I Knew You》，終於正式在各大音樂平台隆重上架。

《反斗奇兵5》香港將於6月25日正式公映，有冇都可以「盡快趕來」？（《反斗奇兵5》預告截圖）

全球各地都有《反斗奇兵5》的大型宣傳，而且一直以「TS」二字做宣傳，早前終於揭曉「TS」既代表「Toy Story」也代表「Taylor Swift」。（電影公司提供）

隨著新歌發布，Taylor Swift 特別分享了一段珍貴的童年家庭錄影。影片中的小 Taylor 穿著一身可愛的牛仔裝，頭戴標誌性的紅色牛仔帽，衣服上還有細緻的靴子刺繡，造型神似《反斗奇兵》人氣角色「翠絲」（Jessie），即時掀起fans瘋傳！她更寫道︰「從5歲到現在，我一直都是《反斗奇兵》的忠實粉絲……這段旅程我打算一直走下去，直到永遠。」

Taylor Swift在社交平台分享5歲時扮牛女片段，已經非常有台型。（Taylor Swift＠IG）

Taylor Swift在社交平台分享5歲時扮牛女片段，已經非常有台型。（Taylor Swift＠IG）

Taylor Swift 表示，能為這部陪伴自己成長的經典系列創作，既是一次全新的藝術挑戰，也像是一場「回家」般的音樂旅程。她分享道：「我在電影製作初期就有幸先睹為快，當我回到家後，靈感如泉湧。這首歌是為我最鍾愛的角色之一︰翠絲而寫，希望能捕捉到那份重逢與感動。」她亦特別感謝《反斗奇兵 5》導演 Andrew Stanton 的邀請，以及傳奇作曲家 Randy Newman 多年來為系列建立的迷人音樂世界。

兩款以電影經典角色「翠絲」（Jessie）標誌，牛仔帽及徽章造型為靈感設計的黑膠唱片（Vinyl），也正式亮相。（大會提供）

兩款以電影經典角色「翠絲」（Jessie）標誌，牛仔帽及徽章造型為靈感設計的黑膠唱片（Vinyl），也正式亮相。（大會提供）

除了原創歌曲面世，官方更推出了極具收藏價值的黑膠唱片，兩款以電影經典角色「翠絲」（Jessie）標誌性牛仔帽及徽章為靈感設計的造型黑膠唱片（Vinyl）也正式亮相，反應極其熱烈，一上架隨即被fans秒速掃清！