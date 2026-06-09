火遮眼｜谷垣健治跟「成龍」學功夫　「同朋友入戲院每人記一招」

《火遮眼》（The Furious），一部由香港製作，集合亞洲各地動作片高手的電影，由《九龍城寨之圍城》金像獎最佳動作設計谷垣健治（Kenji）執導，集合各地高手於一片。中國動作影星謝苗、印尼柔道高手喬塔斯利姆、荷里活動作特技武師黎唯（Brian Le）、日本動作演員岩永丞威、以及印尼武術家雅彥魯伊安主演。電影安排先在海外公演，獲得極好口碑，本月12日強勢回家，香港上映。《香港01》找來導演谷垣健治接受訪問，一位因為沉迷香港動作電影，而隻身來港的日本人，多年努力後在香港成名，凱旋回日播下動作種子，今次更肩負遠征海外的責任，以一口不純正的廣東話，為香港打出最地道的成就。



谷垣健治自小就看港產片學功夫，甚至跟同學仔入場睇《蛇形刁手》，每人記一段散場時慢慢學。（許育民 攝）

入戲院睇港片學功夫 「呢班傻人長大咗走去拍戲」

谷垣健治第一位的武術師父，是同樣在香港影壇闖出名堂的倉田保昭先生。不過要數真真正正第一位師父，應該是成龍！但不是親自教授，而是透過銀幕去學打「醉拳」、「蛇形刁手」。「細個鍾意睇香港電影學功夫，我睇《蛇形刁手》（1978），會約埋幾個同學一齊入戲院，目的係睇開場紅色佈幕耍那段功夫，一人負責記一段，因為當時未有錄影帶，你就得一次機會，每人記一部分出去耍番出嚟一齊學。」

谷垣健治第一位的武術師父，是同樣在香港影壇闖出名堂的倉田保昭先生。（資料圖片/陳順禎 攝）

《師弟出馬》（1980），《點止功夫咁簡單》（一招半式闖江湖， 1978）、《蛇鶴八步》（1978），部部都學一遍，練到未能貫通便去正式拜師。「好多香港人可能覺得我哋好傻仔，不過真係好多呢啲人，睇電影學功夫，唔知世界上有吊威也，唔知會搞格數加速，一直死練。而呢班傻人長大咗走去拍戲。」學完功夫，再睇埋《英雄本色》學廣東話，一句︰「真係估唔到香港嘅夜景原來係咁靚，咁靚嘅嘢，一下就無晒。」就是谷垣健治學廣東話的入門。

谷垣健治（Kenji）執導的《火遮眼》，集合各地高手於一片。中國動作影星謝苗、印尼柔道高手喬塔斯利姆、荷里活動作特技武師黎唯（Brian Le）、日本動作演員岩永丞威、以及印尼武術家雅彥魯伊安主演。（《火遮眼》劇照）

印尼柔道高手喬塔斯利姆，在戲中展現不少柔道技。（《火遮眼》劇照）

「有才華嘅唔一定勤力，但勤力嘅人就一定好勤力」

練武可以繼續在日本練，但拍動作片，谷垣健治深明只有跟香港一套才是最頂級。「香港動作片係別樹一格，例如我師父倉田保昭，拍香港電影時好勁，好好睇，但返日本拍戲呢，出來效果就冇咁好，明明同一個演員，就係有分別，令我感覺到香港電影係有份秘訣，決心要嚟香港學習。」

將勤補拙正是谷垣健治的左右鉻。「好多人都話Kenji好勤力，冇乜人講我好叻、好有天才，欣賞我的都是因為我勤力。」（許育民 攝）

谷垣健治來港由低做起，臨記、替身、場務統統做過，不曉廣東話，英文更加不濟，被人問候少不免，但谷垣不介意︰「畀人鬧你先學得快。」將勤補拙正是他的左右鉻。「好多人都話Kenji好勤力，冇乜人講我好叻、好有天才，欣賞我的都是因為我勤力。即是有才華嘅唔一定勤力，但勤力嘅人就一定好勤力，當你畀機會佢時，佢一定會更加勤力去做，出來好唔好唔知，第一次可能唔夠好，第二次好啲，第三次就會好好。」最簡單一樣是守時，因為別人遲到時就顯得你尊重工作，勤力。「我成日驚自己做得唔好，更加唔想因為未做好準備功夫，最終拍出來唔夠好令自己後悔。」

谷垣健治執導新作《火遮眼》，要將香港的動作片先在海外市場重拾聲勢，再攻回本土市場。（許育民 攝）

谷垣健治跟謝苗，早在拍《賭神2》時相處過。（《火遮眼》劇照）

甄子丹的極限思維︰空中踢到三腳，點解踢五腳唔得？

吸收得最快的日子，是甄子丹開公司拍戲，谷垣健治跟隨去做幫手，由於人手不足一人身兼多職，整個製作流程就是日以繼夜，夜以繼日地高速累積。谷垣健治對自己已經要求高，但甄子丹對他的要求又是"Another Level Shit"「即係當我空中踢到三腳時，已經好厲害，但佢會問你點解踢五腳唔得？喺佢世界就係有呢種思維，呢個係成長機會，最終你會因為咁而踢到第四腳。」

拍《肥龍過江》時，谷垣健治曾在片場發嬲︰「我今日乜X都唔做，你哋自己拍！」（《肥龍過江》劇照）

至於甄生是否鍾意鬧人？谷垣健治覺得甄生從來是對事不對人，對電影成果好有要求，火氣無疑會大一點。到自己做導演，Kenji就會盡量讚，盡可能都不去罵人，除了一次。「當時拍《肥龍過江》，因為要日本、香港、深圳三地走，製作上比較複雜，人會比較易有情緒，有一次我都唔記得因咩事發脾氣，喺片場大鬧︰『我今日乜X都唔做，你哋自己拍！』」向來好好先生的他，竟大發雷霆，足見事態嚴重。「點知嗰日拍得好順利，仲要拍得好好，原來我先係阻住個地球住嗰個！即係一直都以為佢哋做得唔夠好，我自己做埋啦，但其實佢哋都做得好好，要學習相信身邊的夥伴。」