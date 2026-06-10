火遮眼｜謝苗感激周潤發鼓勵先完成學業 「很想跟他說一句話」

電影《火遮眼》，由《九龍城寨之圍城》金像動作指導谷垣健治擔任導演，聯合《樹大招風》許學文監製及編劇，夥拍5大世界級武術高手謝苗、林科燈(Joe Taslim)、黎唯(Brian Le)、岩永丞威及雅彥·魯伊安(Yayan Ruhian)主演，今日（10/6）舉行首映。

電影《火遮眼》今日（10/6）舉行首映。（陳順禎 攝）

電影《火遮眼》今日（10/6）舉行首映。（陳順禎 攝）

《火遮眼》由《九龍城寨之圍城》金像動作指導谷垣健治擔任導演，聯合《樹大招風》許學文監製及編劇，夥拍5大世界級武術高手謝苗、林科燈(Joe Taslim)、黎唯(Brian Le)、岩永丞威及雅彥·魯伊安(Yayan Ruhian)主演。（陳順禎 攝）

電影早前去到世界各地不同地方公映，導演谷垣健治開心觀眾睇戲時似睇世界盃興奮：「我拍嗰陣當然想有咁好反應，估唔到真係做到。睇住佢哋Yeah咗10幾次，對我嚟講好大鼓勵，所以嚟緊入場嘅香港觀眾唔好咁客氣喇，覺得好勁就拍掌鼓勵我哋。」

電影《火遮眼》早前去到世界各地不同地方公映，導演谷垣健治開心觀眾睇戲時似睇世界盃興奮。（陳順禎 攝）（陳順禎 攝）

9歲時已在香港拍戲的謝苗，多年後有機會再來香港，以男主角身份出席首映，心情相當興奮：「香港是我電影夢開始的地方，有種濃烈的情感，的確有回家感覺。」電影公司早前安排發哥周潤發，跟謝苗來個《賭神2》重聚，當時苗哥都激動到哽咽。「想一想都已經30年前，見到發哥有種不知從何說起的感覺，他跟我就第一句話：『媽媽來了沒有？』我說發哥我42歲喇！在他眼中我還是個小朋友。」

謝苗9歲時已在香港拍戲，心情相當興奮：「香港是我電影夢開始的地方，有種濃烈的情感，的確有回家感覺。」（陳順禎 攝）（陳順禎 攝）

谷垣健治與謝苗功架十足！（陳順禎 攝）

有指當年發哥非常關心謝苗的學業，並送了一封大利是給他，作為讀書基金，先完成學業再拍戲，謝苗今天回想起發哥的決定都非常贊成。「這都是我見到發哥最想說的一句話，非常感謝他給予我人生一個建議，先回去再一步一步走到現在，真的很感謝他。」

有指他當年做童星已經火紅，繼續發展落去會有更大成就，就此謝苗亦有回應：「我當天聽發哥的建議回去讀書，到現在拍了《火遮眼》這部電影，站在這舞台，這是實實在在發生的事，我很滿意。至於那些如果怎麼樣，都沒有發生所以不知道會否變成更好的我，但現在的我已經很滿意。」

謝苗與谷垣健治受訪。（陳順禎 攝）

謝苗回想起發哥的決定都非常贊成。「這都是我見到發哥最想說的一句話，非常感謝他給予我人生一個建議。」（陳順禎 攝）

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